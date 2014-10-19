Материнство в Беларуси: страшно ли заводить детей в 9 классе и почему многодетные матери – настоящие героини?

Новости Беларуси. День матери. Свой практически профессиональный праздник отметили те, кому мы в буквальном смысле слова обязаны жизнью. И не только рождением, но и ежедневной заботой. Поздравления в этот день получали и мамы «со стажем», и те, кто только готовится к важному периоду в жизни, и, конечно, же настоящие профессионалы своего дела – многодетные мамы.

Настиному счастью уже два года. Летом – свадьба, а пока молодые родители растят сына. И не забывают об учебе.

Анастасия Михальская:

В данный момент заканчиваю 11 класс, на индивидуальном обучении, что-то на подобие домашнего, просто хожу в школу и беру задания. В 9 классе я родила, девятый точно также было, потом в 10 я отходила, моя мама ушла вместо меня в декретный на год.

Тот факт, что мамой станет еще школьницей, не испугал. Первые мысли не о себе, а о будущем ребенке.

Боязно, конечно, немножко было. Первая беременность. 15 лет.

Анастасия Михальская:

Какая-то боязнь была, что вдруг не выношу, вдруг еще что. Но все протекало отлично. Родился маленький здоровый сын.

От такого раннего счастья семья не отговаривала. Поддержали все: и сестры, и родители.

Анастасия Михальская:

Я им сказала, что будет внук у них скоро. Они очень обрадовались. Ничего такого не было, что не надо, зачем, почему, для чего мне это.

После школы Настя надеется стать поваром. Для своей семьи готовит с удовольствием, двухлетний Леша уже помогает на кухне. О том, что карьеру ради этого маленького, но такого большого счастья пришлось отложить, ни разу не пожалела.

Анастасия Михальская:

Если Бог дал, значит так надо. Я очень рада, что у меня появилась семья, я давно об этом мечтала. Я не ходила гулять по клубам с подругами, по кафешкам. Я сидела дома и воспитывала своих сестер.

Сергей Синкевич:

Ответственность не пугает. Конечно, пока еще рановато второго, но можно, думаем, планируем в будущем.

Пока Настя только познает всю радость материнства, Марина вытирает слезы. Это, конечно, слезы счастья. Говорит о первенце. Старшему – 18. Будущий спасатель. Вот только учиться уехал далеко, так что дома теперь появляется ну очень редко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Зато средние – опора во всем. После школы – и в детский сад за малышами, и поработать не против. У большой семьи – большое хозяйство.

Александр Тишевич:

У нас в хозяйстве три свинки. Им нужно подстелить раз в два дня, почистить, дать покушать.

Огород, куры и даже корова. С такой дружной командой 34-летняя хозяйка успевает все. У этой мамы четверо сыновей. И дочка.

Сегодня уже трудно представить пустые места за семейным столом. А ведь когда-то думали на третьем остановиться.

Марина Тишевич:

В саду был выпускной у Вадима, воспитатели говорят: «Не хотелось бы прощаться с родителями, может, кто-то еще придет заново в садик». Я сама думаю, что нет, у нас уже точно последний выпускной. А спустя 8 лет родился Максим. А Яну нам Бог послал.

Глава семьи, конечно, не отрицает: были помоложе – было трудновато: маленьких детей другой раз и оставить не с кем, и хлопот с ними больше. Зато теперь свою страсть к технике есть кому передать. Со старшими сыновьями и на тракторе, и на грузовике, и на скутере.

А вот мама Людмила делает прически, заплетает косички и завязывает бантики как минимум трижды в день. Три дочки – это только половина ее материнского счастья.

Людмила Кенум-Жуковская:

Двигателем расширения семьи у нас был только папа, потому что помимо того, как у нас появлялись богатыри (первый, второй, третий), папе очень хотелось дочь. И когда появился этот фонтан эмоций, мы решили, что надо нам как минимум мужскую казарму разбавить еще на половину девочками.

42-летняя Людмила – в числе 16 минчанок, которые на этой неделе получили Орден Матери. Признание от государства, разумеется, приятно, но еще приятнее вот такие признания.

Дети:

И мы маму любим.

Елизавета Степановна (бабушка) в том, что продолжателей рода будет много, никогда не сомневалась.

Елизавета Чистякова:

Когда большая семья, там дети добрые, ласковые, они делятся друг с другом.

Егор Кенум:

Я приду, например, с учебы, лягу на диван уставший, девочки прибегут, пожалеют, погладят.

Тишина и покой в этом доме бывают редко. Когда каникулы родителям все-таки выпадают, они и сами не знают, радоваться ли таким минутам спокойствия.

Валерий Жуковский:

Тихо и вообще как-то непривычно.

Это уже семья Татарыцких. В оркестре пока только четыре музыканта. Женская половина аккомпанирует на пианино, мужская осваивает флейту с балалайкой. Правда, главный дирижер мечтает квартет расширить до септета.

Валерий Татарыцкий:

У меня был такой фильтр, первая стадия: когда я знакомился с девушкой, общался, я всегда говорил, что хочу иметь 7 детей, может, больше, может, чуть меньше. И когда девушки спрашивали, серьезно ли я, я отвечал, что да. День-два-три – они уходили.

Случайных встреч у судьбы не бывает. Анне стать многодетной мамой, что называется, сам Бог велел. Шестеро братьев-сестер, а дяди и тети с кузинами и кузенами в полном составе – трудно поместить на одной фотографии.

Анна Татарыцкая:

У бабушки с дедушкой 9 детей, и у каждого из этих по 9-10, у нас – 7.

Правда, вопреки такой генетической предрасположенности, со всеми плюсами и минусами большой семьи желание стать многодетной мамой не передалось.

Анна Татарыцкая:

Когда растешь в большой семье (я была вторая, нас в семье семеро), то, наверное, все равно где-то чего-то не хватает. Или смотришь на своих одноклассников и думаешь, что классно им, она одна у мамы, все внимание ей. А здесь мама должна для всех. И был такой период, когда я сама росла и думала, что когда вырасту, у меня будет максимум двое детей.

Но судьбу не обманешь. Как ни загадывай, а она все равно сыграет по своим нотам. Многодетной мамой Анна стала уже в 23.

Анна Татарыцкая:

Переломный момент в моей жизни был тогда, когда мне сказали, что у меня не будет детей, у меня были проблемы со здоровьем. И в тот момент я очень испугалась, пересмотрела и я просила даже у Бога прощения: «Боже, прости, что я могла себе думать, сколько я хочу детей! Я хочу столько, сколько ты дашь».

Валерий Татарыцкий:

Я в тот момент появился, она так помолилась. «Сколько дашь?» Я говорю: «Семь». Она: «Хорошо».

Как говорит глава семьи, дети – это главное богатство, так что хочешь быть богатым – создавай большую семью. И уж материальные составляющие при большом желании вообще не проблема.

Валерий Татарыцкий:

А тем более в нашей стране грех уже даже думать, что ты не прокормишь ребенка. Уже даже как-то стыдно так говорить. Когда мы узнали, что у нас третий ребенок будет, то еще не было этой программы, по которой многодетным давали квартиры. Но мы радовались. А когда уже сказали, что подарок есть от Президента для многодетных, мы сказали, что это здорово.

Как создать успешный бизнес, хорошо знает 41-летняя Кристина. На работу идет в свой фитнес-центр. Дисциплина и порядок во всем. Время расписано едва ли ни по секундам.

Кристина Каграманян:

Бывает, конечно, такое, что просто как женщине хочется в одеяло закутаться, хочется печеньку, чаек, мультики посмотреть, может быть, немного почувствовать себя девочкой маленькой. Мне хватает 10 минут.

10 минут – и снова деловая женщина. Руководит командой и сама проводит тренировки.

На работе – 400 женщин, дома – семеро мужчин: шестеро сыновей и любимый супруг.

Кристина Каграманян:

Мужчины в любом возрасте, даже маленькие такие, требуют очень много внимания. Они любят вкусно кушать, они очень оберегают свое пространство. То есть, конечно, когда семья большая, каждому хочется иметь свой особенный мир, уголок. Я как мама, одна девочка в семье, стараюсь этот мир хоть немножко, но для них создать, реализовать.

Армен Каграманян:

Это классно, когда у тебя столько друзей. Причем они не где-то там, а они у тебя дома. И для меня мои дети, мои сыновья – это некая все-таки мужская гордость.

Кроме семьи и работы еще и увлечения. Мехенди – это роспись хной, еще и свадебная роспись по телу. Причем в стране практиковать такое искусство Кристина начала едва ли не первой.

Но и это не все. Вместе с мужем она развивает благотворительный фонд, в котором не собирают деньги, а просто помогают больным детям и их иногда отчаявшимся матерям.

Кристина Каграманян:

Мы делаем необычные креативные вещи, которые могли бы дети иметь, если бы были здоровыми. Поездка к Деду Морозу на автобусе, мы их в инвалидных креслах туда отвозим, поездка в бассейн, какие-то праздники. Мы сами к этому пришли, потому что у нас в семье есть мальчик с ДЦП. Ему 13 лет, он один из близнецов. И на протяжении 13 лет мы с мужем стали другими людьми. Мы поняли, что наше предназначение, почему у нас такой ребенок, для того, чтобы поднять его и помочь подняться еще кому-то.

В такой семье мужская поддержка гарантирована даже в самых что ни на есть женских замыслах.

Кристина Каграманян:

Это важно, чтобы с детьми все было хорошо и любимый человек был бы рядом. Вот оно – женское счастье. А где оно будет происходить, для женщины не важно. Шалаш это или замок. Это не столь важно. Но замок лучше.

Молодые, красивые, счастливые. Каждая по-своему, но главная составляющая этого самого счастья для всех одна.