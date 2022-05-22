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«Не всегда люди с психическими отклонениями». Можно ли распознать педофила и как защитить ребёнка от опасности?

22 мая 2022 16:34
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Новости Беларуси. В Беларуси растет количество преступлений против половой неприкосновенности детей. За первые четыре месяца 2022 года совершено около 300 таких злодеяний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 30 % случаев жертвы сексуального насилия – это мальчики. Чаще всего дети попадают на удочку преступников в интернете. Но есть случаи, когда насильник кроется в семье. Это, как правило, редкость, но и такое случается. Среди тех, кто идет на преступления, встречаются даже женщины.

Как распознать педофила, универсальных правил нет. Им может оказаться сосед по лестничной площадке, продавец в магазине, водитель автобуса, да кто угодно. Пожалуй, главное, что может уберечь ребенка от опасности, говорят психологи, – это правильное воспитание и доверительные отношения в семье.

Что заставляет молчать матерей о страданиях своих детей, как насильники охотятся в соцсетях и исправляет ли их тюрьма, разбиралась Оксана Семашко.

«Не всегда люди с психическими отклонениями». Можно ли распознать педофила и как защитить ребёнка от опасности?-1

Для спокойной, размеренной жизни в этом населенном пункте такая новость – гром среди ясного неба. Улыбчивый, неагрессивный, вкрадчивый – так характеризуют местные 42-летнего мужчину, который, как окажется позже, насиловал своих приемных детей.

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Чаще всего жертвами педофилов, кстати, не только мужчин, становятся дети 8-14 лет. Орудуют они не только в семьях, подъездах и на игровых площадках. На соцсети приходится треть выявляемых преступлений сексуального характера. Зачастую именно с просмотра детского порно у педофила формируется желание не ограничиваться только визуальными образами. Причем, как утверждают эксперты, это не всегда люди с психическими отклонениями.

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«Не всегда люди с психическими отклонениями». Можно ли распознать педофила и как защитить ребёнка от опасности?-4

Нередко такие люди сами были жертвами насилия. Кроме того, переживания, связанные с педофилией в детстве, могут выплеснуться во вполне конкретные психологические расстройства в подростковом или взрослом возрасте, вплоть до попыток свести счеты с жизнью.

«Не всегда люди с психическими отклонениями». Можно ли распознать педофила и как защитить ребёнка от опасности?-7

Ольга Воронько, психолог Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Иногда мы говорим о том, что вот давайте представим, что вдруг завтра вас не станет или вдруг не станет вашего ребенка? Как вы? Угроза есть этому? То есть эти вещи они тогда немножечко так…
Взбадриваются.
Да, и задумываются. Но задуматься это хотя бы такой маленький шажочек к тому, что ситуация может измениться. И можно где-то сказать: «Стоп! Так, все».

Папа, приходят непонятные смски от дяди. Как помочь ребенку открыться и защитить его от педофила? Читайте здесь.

«Не всегда люди с психическими отклонениями». Можно ли распознать педофила и как защитить ребёнка от опасности?-10

Не молчать – главное оружие в борьбе с беззаконием и способ предотвратить преступление. Обратиться за помощью можно лично или анонимно на kids.pomogut.by. Общественность призывает не молчать о проблеме также мам и пап, чтобы число жертв не множилось.

«Не всегда люди с психическими отклонениями». Можно ли распознать педофила и как защитить ребёнка от опасности?-13

Что до самих педофилов, в то время, как в некоторых странах за нездоровую половую страсть к детям таким людям предначертана химическая кастрация, в Беларуси преступникам уготовано от 3 лет ограничения свободы до 15 лет тюрьмы. Меж тем злоумышленники, которые питают влечение к маленьким мальчикам и девочкам, – бомба замедленного действия, поэтому и после отбывания наказания за ними пристальный надзор.

Случается ли в Беларуси самосуд над педофилами и где преступники ищут жертв? Рассказывает Виталий Капилевич.

# Педофилия # общество # Ольга Воронько # Оксана Семашко # Фотофакт

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