«Не всегда люди с психическими отклонениями». Можно ли распознать педофила и как защитить ребёнка от опасности?

Новости Беларуси. В Беларуси растет количество преступлений против половой неприкосновенности детей. За первые четыре месяца 2022 года совершено около 300 таких злодеяний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 30 % случаев жертвы сексуального насилия – это мальчики. Чаще всего дети попадают на удочку преступников в интернете. Но есть случаи, когда насильник кроется в семье. Это, как правило, редкость, но и такое случается. Среди тех, кто идет на преступления, встречаются даже женщины. Как распознать педофила, универсальных правил нет. Им может оказаться сосед по лестничной площадке, продавец в магазине, водитель автобуса, да кто угодно. Пожалуй, главное, что может уберечь ребенка от опасности, говорят психологи, – это правильное воспитание и доверительные отношения в семье. Что заставляет молчать матерей о страданиях своих детей, как насильники охотятся в соцсетях и исправляет ли их тюрьма, разбиралась Оксана Семашко.

Нередко такие люди сами были жертвами насилия. Кроме того, переживания, связанные с педофилией в детстве, могут выплеснуться во вполне конкретные психологические расстройства в подростковом или взрослом возрасте, вплоть до попыток свести счеты с жизнью.

Ольга Воронько, психолог Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

Иногда мы говорим о том, что вот давайте представим, что вдруг завтра вас не станет или вдруг не станет вашего ребенка? Как вы? Угроза есть этому? То есть эти вещи они тогда немножечко так…

– Взбадриваются.

– Да, и задумываются. Но задуматься – это хотя бы такой маленький шажочек к тому, что ситуация может измениться. И можно где-то сказать: «Стоп! Так, все». Папа, приходят непонятные смски от дяди. Как помочь ребенку открыться и защитить его от педофила? Читайте здесь.

Не молчать – главное оружие в борьбе с беззаконием и способ предотвратить преступление. Обратиться за помощью можно лично или анонимно на kids.pomogut.by. Общественность призывает не молчать о проблеме также мам и пап, чтобы число жертв не множилось.