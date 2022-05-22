«Не всегда люди с психическими отклонениями». Можно ли распознать педофила и как защитить ребёнка от опасности?
Новости Беларуси. В Беларуси растет количество преступлений против половой неприкосновенности детей. За первые четыре месяца 2022 года совершено около 300 таких злодеяний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 30 % случаев жертвы сексуального насилия – это мальчики. Чаще всего дети попадают на удочку преступников в интернете. Но есть случаи, когда насильник кроется в семье. Это, как правило, редкость, но и такое случается. Среди тех, кто идет на преступления, встречаются даже женщины.
Как распознать педофила, универсальных правил нет. Им может оказаться сосед по лестничной площадке, продавец в магазине, водитель автобуса, да кто угодно. Пожалуй, главное, что может уберечь ребенка от опасности, говорят психологи, – это правильное воспитание и доверительные отношения в семье.
Что заставляет молчать матерей о страданиях своих детей, как насильники охотятся в соцсетях и исправляет ли их тюрьма, разбиралась Оксана Семашко.
Для спокойной, размеренной жизни в этом населенном пункте такая новость – гром среди ясного неба. Улыбчивый, неагрессивный, вкрадчивый – так характеризуют местные 42-летнего мужчину, который, как окажется позже, насиловал своих приемных детей.
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Чаще всего жертвами педофилов, кстати, не только мужчин, становятся дети 8-14 лет. Орудуют они не только в семьях, подъездах и на игровых площадках. На соцсети приходится треть выявляемых преступлений сексуального характера. Зачастую именно с просмотра детского порно у педофила формируется желание не ограничиваться только визуальными образами. Причем, как утверждают эксперты, это не всегда люди с психическими отклонениями.
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Нередко такие люди сами были жертвами насилия. Кроме того, переживания, связанные с педофилией в детстве, могут выплеснуться во вполне конкретные психологические расстройства в подростковом или взрослом возрасте, вплоть до попыток свести счеты с жизнью.
Ольга Воронько, психолог Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Иногда мы говорим о том, что вот давайте представим, что вдруг завтра вас не станет или вдруг не станет вашего ребенка? Как вы? Угроза есть этому? То есть эти вещи они тогда немножечко так…
– Взбадриваются.
– Да, и задумываются. Но задуматься – это хотя бы такой маленький шажочек к тому, что ситуация может измениться. И можно где-то сказать: «Стоп! Так, все».
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Не молчать – главное оружие в борьбе с беззаконием и способ предотвратить преступление. Обратиться за помощью можно лично или анонимно на kids.pomogut.by. Общественность призывает не молчать о проблеме также мам и пап, чтобы число жертв не множилось.
Что до самих педофилов, в то время, как в некоторых странах за нездоровую половую страсть к детям таким людям предначертана химическая кастрация, в Беларуси преступникам уготовано от 3 лет ограничения свободы до 15 лет тюрьмы. Меж тем злоумышленники, которые питают влечение к маленьким мальчикам и девочкам, – бомба замедленного действия, поэтому и после отбывания наказания за ними пристальный надзор.
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