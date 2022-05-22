«Имели хорошую работу, зарплату, квартиры». Саевич о том, чего лишились беглые белорусы в Польше

Стремительный рост цен, бюрократия и проблемы с работой, не учитывая неприязни со стороны местных и настоящего ущемления прав человека. Это далеко не полный список «прелестей» эмиграции, с которыми столкнулись белорусы, которые надеялись на шенген, как на путевку в лучшую жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но некогда гостеприимная Польша демонстрирует полное безразличие и к переселенцам, и к собственному народу. И чем сильнее снижается уровень жизни поляков, тем яростнее они начинают ненавидеть белорусов. Теперь в глазах местных жителей граждане нашей страны – это обобщенный образ безработного, безденежного, вечно ноющего и ругающего Польшу и самих поляков. Обратную сторону релокейта исследовал Сергей Шуманский. По эффективности защиты прав потребителей Польша оказалась на последнем месте в ЕС. Соответствующий рейтинг опубликовала Еврокомиссия. На том же, последнем месте, оказались сегодня и бежавшие в 2020-м активисты белорусского Майдана. Чтобы не умереть с голода, змагары решили показать Европе зубы. Видимо, забыли, что находятся не на родине. А может решили, что депортация станет для них единственным спасением.

Поддержка белорусов в ЕС, то есть национальными правительствами, – это миф. Это реальный миф. На нас всем наплевать. И из этого следует исходить при выстраивании контактов с национальными правительствами. Единственная основа для таких контактов – это жесткая демонстрация субъектности, то есть пока вы писали очень вежливые слова, нам никто не отвечал. Оказалось, заграница не так мила и добра к беглым. Бюрократия, заоблачные цены, проблемы с изучением польского языка и поиском работы. Вряд ли о такой европейской жизни мечтали белорусы, когда, сверкая пятками, убегали из страны. Но время все расставляет на свои места.