Прямой эфир

«Имели хорошую работу, зарплату, квартиры». Саевич о том, чего лишились беглые белорусы в Польше

22 мая 2022 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стремительный рост цен, бюрократия и проблемы с работой, не учитывая неприязни со стороны местных и настоящего ущемления прав человека. Это далеко не полный список «прелестей» эмиграции, с которыми столкнулись белорусы, которые надеялись на шенген, как на путевку в лучшую жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но некогда гостеприимная Польша демонстрирует полное безразличие и к переселенцам, и к собственному народу. И чем сильнее снижается уровень жизни поляков, тем яростнее они начинают ненавидеть белорусов. Теперь в глазах местных жителей граждане нашей страны – это обобщенный образ безработного, безденежного, вечно ноющего и ругающего Польшу и самих поляков.

Обратную сторону релокейта исследовал Сергей Шуманский.

По эффективности защиты прав потребителей Польша оказалась на последнем месте в ЕС. Соответствующий рейтинг опубликовала Еврокомиссия. На том же, последнем месте, оказались сегодня и бежавшие в 2020-м активисты белорусского Майдана. Чтобы не умереть с голода, змагары решили показать Европе зубы. Видимо, забыли, что находятся не на родине. А может решили, что депортация станет для них единственным спасением.

«Имели хорошую работу, зарплату, квартиры». Саевич о том, чего лишились беглые белорусы в Польше-1

Поддержка белорусов в ЕС, то есть национальными правительствами, – это миф. Это реальный миф. На нас всем наплевать. И из этого следует исходить при выстраивании контактов с национальными правительствами. Единственная основа для таких контактов – это жесткая демонстрация субъектности, то есть пока вы писали очень вежливые слова, нам никто не отвечал.

Оказалось, заграница не так мила и добра к беглым. Бюрократия, заоблачные цены, проблемы с изучением польского языка и поиском работы. Вряд ли о такой европейской жизни мечтали белорусы, когда, сверкая пятками, убегали из страны. Но время все расставляет на свои места.

«Имели хорошую работу, зарплату, квартиры». Саевич о том, чего лишились беглые белорусы в Польше-4

Виктор Саевич, магистр политических наук:
Эти люди должны вернуться, пускай ползком, пускай покаются перед народом, но вернуться в свою мирную жизнь. Они должны вернуться к своим профессиям, к достойной жизни, а жили в основном все эти беглые очень даже неплохо, подавляющее большинство – выше среднего. Имели хорошую работу, зарплату, квартиры, окружены были родными и близкими. Будем считать, что они действительно жертвы, простим их на первый раз, за исключением матерых врагов народа, врагов республики.

«Имели хорошую работу, зарплату, квартиры». Саевич о том, чего лишились беглые белорусы в Польше-7

Говорят, розовые очки бьются стеклами вовнутрь. Не бывает своих среди чужих. В условиях жесткой конкуренции и острой финансовой нестабильности жители Польши, да и Европы в целом, сейчас в прямом смысле бьются не только за место под солнцем, но и за свою позицию в пищевой цепочке. И белорусы здесь явно лишние. Зато настоящая родина готова принять назад даже своих предателей. Главное, переступить через принципы и амбиции. Как когда-то в 2020-м, только на этот раз не в вымышленную, а в настоящую демократию.

Читайте также:

Только 6% считают, что самое главное – помощь беженцам из Украины. Опрос: чего сейчас хотят поляки?

«Очень дорого стало в Польше сейчас жить». Что говорят жители о заоблачных ценах на продукты и росте коммуналки

Ехали в Польшу за баснословной зарплатой, а работают за копейки. Как сейчас здесь относятся к приезжим?

# Международная политика # общество # Виктор Саевич # Сергей Шуманский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не всегда люди с психическими отклонениями». Можно ли распознать педофила и как защитить ребёнка от опасности?
22 мая 2022 16:34

«Не всегда люди с психическими отклонениями». Можно ли распознать педофила и как защитить ребёнка от опасности?

«Избивал ремнём, кулаками, заставлял ночевать в сарае». Какие страшные вещи творились в приёмной семье в Минском районе?
22 мая 2022 16:34

«Избивал ремнём, кулаками, заставлял ночевать в сарае». Какие страшные вещи творились в приёмной семье в Минском районе?

Приёмный отец 10 лет насиловал детей. Мать молчала, а правда открылась из дневника мальчика
22 мая 2022 16:33

Приёмный отец 10 лет насиловал детей. Мать молчала, а правда открылась из дневника мальчика