«Имели хорошую работу, зарплату, квартиры». Саевич о том, чего лишились беглые белорусы в Польше
Стремительный рост цен, бюрократия и проблемы с работой, не учитывая неприязни со стороны местных и настоящего ущемления прав человека. Это далеко не полный список «прелестей» эмиграции, с которыми столкнулись белорусы, которые надеялись на шенген, как на путевку в лучшую жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но некогда гостеприимная Польша демонстрирует полное безразличие и к переселенцам, и к собственному народу. И чем сильнее снижается уровень жизни поляков, тем яростнее они начинают ненавидеть белорусов. Теперь в глазах местных жителей граждане нашей страны – это обобщенный образ безработного, безденежного, вечно ноющего и ругающего Польшу и самих поляков.
Обратную сторону релокейта исследовал Сергей Шуманский.
По эффективности защиты прав потребителей Польша оказалась на последнем месте в ЕС. Соответствующий рейтинг опубликовала Еврокомиссия. На том же, последнем месте, оказались сегодня и бежавшие в 2020-м активисты белорусского Майдана. Чтобы не умереть с голода, змагары решили показать Европе зубы. Видимо, забыли, что находятся не на родине. А может решили, что депортация станет для них единственным спасением.
Поддержка белорусов в ЕС, то есть национальными правительствами, – это миф. Это реальный миф. На нас всем наплевать. И из этого следует исходить при выстраивании контактов с национальными правительствами. Единственная основа для таких контактов – это жесткая демонстрация субъектности, то есть пока вы писали очень вежливые слова, нам никто не отвечал.
Оказалось, заграница не так мила и добра к беглым. Бюрократия, заоблачные цены, проблемы с изучением польского языка и поиском работы. Вряд ли о такой европейской жизни мечтали белорусы, когда, сверкая пятками, убегали из страны. Но время все расставляет на свои места.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Эти люди должны вернуться, пускай ползком, пускай покаются перед народом, но вернуться в свою мирную жизнь. Они должны вернуться к своим профессиям, к достойной жизни, а жили в основном все эти беглые очень даже неплохо, подавляющее большинство – выше среднего. Имели хорошую работу, зарплату, квартиры, окружены были родными и близкими. Будем считать, что они действительно жертвы, простим их на первый раз, за исключением матерых врагов народа, врагов республики.
Говорят, розовые очки бьются стеклами вовнутрь. Не бывает своих среди чужих. В условиях жесткой конкуренции и острой финансовой нестабильности жители Польши, да и Европы в целом, сейчас в прямом смысле бьются не только за место под солнцем, но и за свою позицию в пищевой цепочке. И белорусы здесь явно лишние. Зато настоящая родина готова принять назад даже своих предателей. Главное, переступить через принципы и амбиции. Как когда-то в 2020-м, только на этот раз не в вымышленную, а в настоящую демократию.
Читайте также:
Только 6% считают, что самое главное – помощь беженцам из Украины. Опрос: чего сейчас хотят поляки?
«Очень дорого стало в Польше сейчас жить». Что говорят жители о заоблачных ценах на продукты и росте коммуналки
Ехали в Польшу за баснословной зарплатой, а работают за копейки. Как сейчас здесь относятся к приезжим?