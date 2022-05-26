«Главное, чтобы тренер нашёл контакт». С какого возраста можно обучать ребёнка плаванию?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Обучаться плаванию можно с самого рождения, для этого нужно лишь желание и справка о состоянии здоровья. Противопоказаний немного, а вот пользы гораздо больше. Раннее плавание обеспечивает ребенку гармоничное развитие организма.

Валерия Волосач, тренер-преподаватель по плаванию и синхронному плаванию школы Aqua Kings, мастер спорта международного класса:

Безусловно, плюсов очень много. Во-первых, это укрепление опорно-двигательного аппарата и успокаивает центральную нервную систему, систему кровообращение улучшает, дыхательную систему, потому что под давлением воды, чтобы сделать вдох-выдох, нужно преодолеть сопротивление.

Ева Тарасова, врач-педиатр:

Коррекция кривошеи у детей, гипо-, гипертонуса, в целом улучшение самочувствия, улучшение иммунитета. Рекомендуется начинать с 6-16 недель после рождения. Это оптимальный возраст для начала занятий по плаванию. Занятия плаванием также полезны для детей с ДЦП. Перед тем как отдать ребенка в секцию, обязательно нужно проконсультироваться с педиатром и выяснить, нет ли ограничений.

Ева Тарасова:

Противопоказания – это острые респираторные инфекции в период обострения, высокая температура, кашель. Это кишечные инфекции, а также травмы опорно-двигательного аппарата, требующие фиксации конечностей. Например, переломы, вывихи и так далее. Для самых маленьких существует грудничковое плавание. Если вы решили самостоятельно обучать ребенка, то вам следует учесть следующие моменты.

Валерия Волосач:

Температура воды на первых этапах должна быть как температура тела ребенка – 36.6, до 37 градусов. Потом, конечно, постепенно, от занятия к занятию температуру нужно делать ниже и ниже. Вода также обязательно должна быть чистой. Вымыть, продезинфицировать ванну. И, конечно, под наблюдением специалиста, если родители сами не разбираются в этом. Груднички быстро устают, поэтому первые занятия не должны быть слишком долгими – для ребенка младше трех месяцев достаточно и 10 минут. К шести месяцам можно увеличить до получаса. В более старшем возрасте максимальное время пребывания в бассейне зависит лишь от желания ребенка.

Валерия Волосач:

Вода любит, когда в ней чувствуешь себя расслабленно. Когда расслаблен в воде, она, как правило, и держит. Поэтому уверенно, не бояться. В бассейне ребенку нужно время, чтобы свыкнуться с окружающей обстановкой, поэтому стартовые занятия обычно посвящены адаптации к воде.

Валерия Волосач:

Здесь самое главное, чтобы тренер нашел контакт с ребенком и поддерживал его в процессе тренировок. Тогда ребенок быстрее преодолеет страх. У нас в школе плавания есть индивидуальные занятия по плаванию, по прыжкам в воду, по синхронному плаванию. А также тренировки группового и семейного типа. Здесь обучают только титулованные тренеры с помощью собственных уникальных тренировок. Мастера школы Aqua Kings помогают детям стать настоящими виртуозами водной стихии и рады ученикам любого возраста.