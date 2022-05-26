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Католики празднуют Вознесение Господне. В этот день принято угощать блинами и пирогами с зелёным луком

26 мая 2022 09:20
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Католики отмечают один из великих праздников – Вознесение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Католики празднуют Вознесение Господне. В этот день принято угощать блинами и пирогами с зелёным луком-1

Он всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день после Пасхи, напоминая о переселении Христа из земного мира в духовный, а также о его обещании вернуться на землю в конце времен. В народе на Вознесение угощают выпечкой, блинами и особыми пирогами с зеленым луком. Считалось, если в этот день погода солнечная, значит, осень будет теплой.  

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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