Католики празднуют Вознесение Господне. В этот день принято угощать блинами и пирогами с зелёным луком

Он всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день после Пасхи, напоминая о переселении Христа из земного мира в духовный, а также о его обещании вернуться на землю в конце времен. В народе на Вознесение угощают выпечкой, блинами и особыми пирогами с зеленым луком. Считалось, если в этот день погода солнечная, значит, осень будет теплой.