Создают механические игрушки из дерева. В Витебске открылась выставка докшицких ремесленников

Виктор Пралич, корреспондент: Арт-проект «Хранители народных ремесел» в этом году в Витебске реализуется впервые. Его главная цель – представить культурное богатство регионов севера страны.

Эта механическая игрушка – дело рук мастера резьбы по дереву Докшицкого районного дома ремесел Виктора Горбачева. Его работы не раз становились призерами различных конкурсов, в том числе и международных. Идеи на такой хендмейд подсказывает жизнь: бытовые сценки, сказки. А воплощать их в реальность помогает богатая творческая фантазия. Все творения – из дуба, липы и ольхи.

Вот уже почти 30 лет докшицкие умельцы возрождают и сохраняют для будущих поколений неповторимые для этого региона ремесла. Головные уборы, тканые дорожки, маляванки. Каждое творение сделано с душой и в традиционных техниках – вышивка, ткачество, соломоплетение.

Марина Кирковец, ведущий методист Витебского областного методического центра народного творчества: В наших районных центрах есть все-таки такие люди, которые стремятся поддерживать народное ремесло, развивать и в наше время продвигать. Не давать нашей молодежи забывать об истоках нашей жизни, творчества – как декоративного, так и бытового.

Всего представлено около 200 работ в разных направлениях, но каждая имеет свою ценность и неповторимость. Ту, которая отличает Докшицы от Толочина, Витебскую область – от Брестской, белорусов – от других национальностей. Заложено это было еще нашими предками. То, что мы должны сохранить.

Марина Кирковец:

Представляются лучшие работы, мастера лучшие. Мастера у нас есть и заслуженные, которые активно участвуют, активно продвигают свое ремесло, творчество, свои таланты. Это ценится, поддерживается на республиканском уровне.