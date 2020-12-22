Владимир Кухарев вручил минчанам награды за вклад в социально-экономическое развитие Беларуси

Новости Беларуси. Награды за вклад в социально-экономическое развитие Беларуси. Около 30 представителей различных сфер деятельности наградили медалями и почетными званиями за трудовые заслуги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Награды за вклад в социально-экономическое развитие Беларуси. Около 30 представителей различных сфер деятельности наградили медалями и почетными званиями за трудовые заслуги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По поручению главы государства награды вручил мэр Минска Владимир Кухарев.
На церемонию в городскую Ратушу пригласили руководителей предприятий и организаций, представителей трудовых коллективов.
Торжество завершилась концертом. Свое творчество победителям подарили известные исполнители и танцевальные коллективы.