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Владимир Кухарев вручил минчанам награды за вклад в социально-экономическое развитие Беларуси

22 декабря 2020 16:29
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Новости Беларуси. Награды за вклад в социально-экономическое развитие Беларуси. Около 30 представителей различных сфер деятельности наградили медалями и почетными званиями за трудовые заслуги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев вручил минчанам награды за вклад в социально-экономическое развитие Беларуси-1

По поручению главы государства награды вручил мэр Минска Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев вручил минчанам награды за вклад в социально-экономическое развитие Беларуси-4

На церемонию в городскую Ратушу пригласили руководителей предприятий и организаций, представителей трудовых коллективов.

Торжество завершилась концертом. Свое творчество победителям подарили известные исполнители и танцевальные коллективы.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Владимир Кухарев # Фотофакт

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