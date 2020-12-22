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Как в Минске изменили принцип работы с ИП? 

22 декабря 2020 16:20
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Новости Беларуси. В Минске изменили принцип работы с индивидуальными предпринимателями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как в Минске изменили принцип работы с ИП? -1

Для удобства разработали и запустили новый информационный ресурс «Бизнес-портал Минска». Здесь можно ознакомиться с инвестиционными предложениями, информацией об аренде и государственной поддержке бизнеса. Потенциальный инвестор также может обратиться непосредственно к специалистам отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома.

Дополнительно изменился принцип предоставления земельных участков под инвестплощадки. Теперь на аукционы они будут выставляться исходя из конкретных запросов инвесторов.

# Бизнес в Беларуси # общество # Фотофакт

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