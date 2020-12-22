Как в Минске изменили принцип работы с ИП? 

Новости Беларуси. В Минске изменили принцип работы с индивидуальными предпринимателями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для удобства разработали и запустили новый информационный ресурс «Бизнес-портал Минска». Здесь можно ознакомиться с инвестиционными предложениями, информацией об аренде и государственной поддержке бизнеса. Потенциальный инвестор также может обратиться непосредственно к специалистам отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома.

Дополнительно изменился принцип предоставления земельных участков под инвестплощадки. Теперь на аукционы они будут выставляться исходя из конкретных запросов инвесторов.