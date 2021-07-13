Прямой эфир

«Яны верылі, што Германія абавязкова разаб’е СССР». Ігар Марзалюк пра тых, хто не чакаў аб’яднання Беларусі

13 июля 2021 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. После объединения белорусских земель 17 сентября 1939 года прошлые власти Западной Беларуси не покорились, в связи с чем активно действовало польское подполье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О сотрудничестве Армии Крайовой с нацистами, о совместных с фашистами карательных операциях против советских партизан и мирных белорусов расскажет Игорь Марзалюк.

«Яны верылі, што Германія абавязкова разаб’е СССР». Ігар Марзалюк пра тых, хто не чакаў аб’яднання Беларусі-1

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
17 верасня 1939 года аб’ядналіся беларускія землі. Але былыя ўладары Заходняй Беларусі з гэтым не скарыліся. Польскае падполле на Крэсах Усходніх актыўна дзейнічала ўжо ў 1939-1941 гадах. Яшчэ больш актывізавалася гэтая дзейнасць пасля пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Польскія падпольныя структуры напад на СССР нацысцкай Германіі ўспрынялі з радасцю. Германія, згодна іх дактрыны, была ворагам № 1, а СССР – ворагам № 2. Яны верылі, што Германія абавязкова разаб’е СССР, а лёсы народаў Усходняй Еўропы будуць вырашаць Велікабрытанія і ЗША.

«Яны верылі, што Германія абавязкова разаб’е СССР». Ігар Марзалюк пра тых, хто не чакаў аб’яднання Беларусі-4

Менавіта таму баявыя групы польскага падполля білі ў спіну адступаючым часткам Чырвонай Арміі ў 1941 годзе. Пры гэтым яны не чынілі ніякага супраціўлення гітлераўцам у Заходняй Беларусі на пачатковым этапе вайны.

«Яны верылі, што Германія абавязкова разаб’е СССР». Ігар Марзалюк пра тых, хто не чакаў аб’яднання Беларусі-7

Васіль Захаравіч Корж дакладваў першаму сакратару ЦК Кампартыі Беларусі Панцеляймону Панамарэнка аб тым, як у першыя месяцы ваенных дзеянняў нешматлікія савецкія партызаны сутыкнуліся не толькі з нямецкімі карнікамі, але і з баявымі групамі польскага падполля, якія актыўна дапамагалі нямецкаму боку ў першыя месяцы вайны.

Падрабязней у відэаматэрыяле.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Марзалюк # Василий Корж # Пантелеймон Пономаренко # Сергей Жумарь # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как исправить плохой почерк? Национальный исторический музей запустит курсы по каллиграфии
13 июля 2021 17:28

Как исправить плохой почерк? Национальный исторический музей запустит курсы по каллиграфии

Куда звонить при несоблюдении температурного режима на работе?
13 июля 2021 17:05

Куда звонить при несоблюдении температурного режима на работе?

В Сети появилась третья часть сливов из канцелярии польского премьера
13 июля 2021 16:22

В Сети появилась третья часть сливов из канцелярии польского премьера