«Зелёный двор вместе!» Рассказываем, как принять участие в акции по озеленению Минска

Настасья Пинчук, корреспондент:
Зеленый двор – это просто. Все, что нужно – лопаты, перчатки и растения. Участвуйте в акции и оставьте зеленый след в своем городе.
От кустарников до деревьев. Минск хорошеет на глазах. Так, в Первомайском районе на улице Чернышевского реализуется программа по озеленению – «Зеленый двор вместе!». ЖКХ обеспечивает саженцами необходимыми инструментами, а специалисты помогают выбрать идеальное место для посадки растения.
Ирина Зеленкевич, заместитель директора по благоустройству КУП ЖКХ Первомайского района г. Минска:
Первомайский район у нас считается по праву самым зеленым и экологически чистым районом нашего города. По количеству объектов, расположенных в Первомайском районе, мы, наверное, первые в нашем городе. Наряду со всеми работами, которые выполняются в осенний период, мы производим благоустройство части высадки зеленых насаждений.
Озеленение – это инвестиции в наше здоровье и комфорт.
Подробности в видео.