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«Зелёный двор вместе!» Рассказываем, как принять участие в акции по озеленению Минска

13 октября 2025 15:15
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«Зелёный двор вместе!» Рассказываем, как принять участие в акции по озеленению Минска -1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Зеленый двор – это просто. Все, что нужно – лопаты, перчатки и растения. Участвуйте в акции и оставьте зеленый след в своем городе. 

От кустарников до деревьев. Минск хорошеет на глазах. Так, в Первомайском районе на улице Чернышевского реализуется программа по озеленению – «Зеленый двор вместе!». ЖКХ обеспечивает саженцами необходимыми инструментами, а специалисты помогают выбрать идеальное место для посадки растения.

«Зелёный двор вместе!» Рассказываем, как принять участие в акции по озеленению Минска -3

Ирина Зеленкевич, заместитель директора по благоустройству КУП ЖКХ Первомайского района г. Минска:
Первомайский район у нас считается по праву самым зеленым и экологически чистым районом нашего города. По количеству объектов, расположенных в Первомайском районе, мы, наверное, первые в нашем городе. Наряду со всеми работами, которые выполняются в осенний период, мы производим благоустройство части высадки зеленых насаждений. 

Озеленение – это инвестиции в наше здоровье и комфорт.

Подробности в видео.

# Озеленение

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