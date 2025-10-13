«Зелёный двор вместе!» Рассказываем, как принять участие в акции по озеленению Минска

Настасья Пинчук, корреспондент:

Зеленый двор – это просто. Все, что нужно – лопаты, перчатки и растения. Участвуйте в акции и оставьте зеленый след в своем городе.

От кустарников до деревьев. Минск хорошеет на глазах. Так, в Первомайском районе на улице Чернышевского реализуется программа по озеленению – «Зеленый двор вместе!». ЖКХ обеспечивает саженцами необходимыми инструментами, а специалисты помогают выбрать идеальное место для посадки растения.