Чем знаменита Детская музыкальная школа искусств № 13 – узнали у директора

День работников культуры – особый праздник, посвященный всем, кто создает и сохраняет богатое культурное наследие нашей страны. Минск по праву считается центром белорусской культуры, где ежегодно проходят тысячи фестивалей, выставок, концертов и постановок. О тех, кто украшает нашу жизнь искусством и творчеством, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Ездим в другие страны, представляя нашу культуру – о международном сотрудничестве поговорили с экспертом.
Екатерина Забенько, ведущая:
Как раз будущих звезд, в том числе, наверное, белорусской эстрады, растим в вашей замечательной школе, которая отметила в этом году свое 40-летие. Как планируете удивлять? Что будете создавать и творить?
Олеся Николаева, директор Детской музыкальной школы искусств №13:
Наша школа всегда отличалась неожиданными творческими решениями. Например, в нашей школе впервые в Минске было когда-то много лет назад открыто эстрадное отделение. Мы этим активно пользуемся. На базе школы организован конкурс эстрадной и джазовой музыки «В ритме джаза». Уже три года он проходил очень успешным. Конечно, в оркестр «Лявониха» мы тоже наше эстрадное отделение активно привлекаем. Например, оригинальностью этого оркестра является то, что необычный инструментальный состав, то есть разные неожиданные инструменты. Это позволяет создать интересные звуковые решения. Дети в восторге. На конкурсах, конечно, все удивляются таким прекрасным результатам и неожиданным творческим программам.
Подробности в видео.