Иерей: 21 октября – День отца, в Библии больше 1100 раз встречается это слово

Иерей Дмитрий Маркин, клирик прихода храма Архангела Михаила города Минска:

Мне кажется, одно из самых важных – это понимание, что государство уделяет огромное внимание столь важному вопросу, как семья, и напрямую связывает это с процветанием нашей страны. Так, Наталья Ивановна Кочанова была очень заинтересована в том, чтобы у нас в стране был подчеркнут статус семьи, что повлияет в будущем на нашу суверенную и процветающую страну. Его Высокопреосвященство Владыка Вениамин сделал акцент в своем выступлении на том, что самое главное воспитание ребенка происходит в родительской семье и от этого будет зависеть его собственная семья, отношение к людям.

На круглом столе одна из многодетных матерей, у которой пять детей, говорила про то, что дети ей помогают и реализовываться. Она говорит: с рождением ребенка обретаю новые профессиональные навыки – шитья, творческой работы, участия. И таким образом она говорит, что я во всей полноте реализую себя. О чем я мечтала, все сбывается. Мне кажется, самый главный мотиватор для мужчины – это чтобы его жена была счастлива. Он готов для этого трудиться, стараться. Мне кажется, это обоюдная радость, которая дает силы жить, творить и, конечно, за все это благодарить Бога.

21 октября – День отца. И нужно сказать, что в Библии больше 1 100 раз употребляется слово «отец». Это одно из самых употребляемых слов. Как человеку жить без отца? Без духовного отца. Отец по крови тоже очень важен, потому что даже в государственной терминологии основаны от слова «отец»: патриотизм, Отечество.