«Идёт разговор о совместных научных процессах» – Субботин о проектах Беларуси и КНР на международной выставке

Взгляд профессиональных закупщиков в эти дни обращен на Восток. В Шанхае продолжает свою работу шестая международная выставка импорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шанхайская площадка – место притяжения инвестиций со всего азиатского региона. Только за первый день одна лишь провинция Чжэцзян подписала контрактов на сумму более 360 миллионов долларов. Воодушевляют участников не только крупные сделки. В этом году на выставке будет продемонстрировано немалое число новинок, например, воздушное такси.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Китайские партнеры уже хотят не просто торговать или покупать у нас продукцию, а уже идет разговор о совместных научных процессах, образовательных процессах, то есть совместных каких-то, о создании центра по трансферу технологий. Это было немного неожиданно и для нас, но это, мне кажется, следующая ступенька в наших взаимоотношениях.

Китай для нас – стратегический рынок. Его экспортные позиции только крепнут. В ближайшие пять лет Поднебесная собирается импортировать товары и услуги на сумму свыше 20 триллионов долларов. И уже по первому дню выставки стало понятно, что Беларусь с каждым годом закрепляет свои позиции среди азиатских потребителей.