Страна отмечает День Октябрьской революции. Что значит этот праздник для белорусов?

Торжественные мероприятия по случаю Дня Октябрьской революции сегодня, 7 ноября, охватили всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди выходят в центры городов на митинги, чтобы возложить цветы, отдать дань уважения историческим событиям и поразмышлять о том, какие изменения произошли за эти годы и к чему мы стремимся сегодня. Юлия Мычка о новом звучании праздника с вековой историей.

Уже не юный октябрь, а праздник с более чем вековой историей собрал на площади Независимости в Минске зарубежных дипломатов, руководство города, депутатов, членов Совета Республики, представителей левопатриотических общественных организаций и молодежь.

На площади Ленина в Могилеве сегодня собралась почти тысяча человек. В руках разных поколений все те же символы 7 ноября – алые гвоздики, флаги и черно-белая газета «Правда» словно сошли с открыток советской эпохи. Для старой гвардии это повод для ностальгии, для молодых – возможность переосмыслить историю.

Это праздник моего детства. И я помню те веселые времена, как мы ходили на демонстрацию. Стала рассказывать своим внукам – они заинтересовались историей.

У могилевчанки Надежды Шереметьевой особое отношение к этой дате. Для коммунистки это еще и очередной повод вспомнить деда. Матрос Иван Парфенов, служил на том самом легендарном крейсере «Аврора», с исторического залпа которого и началась Великая Октябрьская социалистическая революция.

Надежда Шереметьева, жительница Могилева:

Дедушка служил на крейсере «Аврора», а бабушка жила в деревне. И она к нему постоянно ездила, навещала, дома растила деток, пока дед служил. Алые гвоздики и флаги – в Могилеве приветствуют участников митинга на площади Ленина.