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БАТЭ вышел в 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу

07 ноября 2023 15:46
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БАТЭ вышел в четвертьфинал Кубка Беларуси по футболу. Дома борисовчане обыграли «Островец» из первой лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ вышел в 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу-1

Итоговый счет – 3:1 в пользу хозяев. Все мячи были забиты в первой половине поединка. К 39-й минуте БАТЭ вел уже 3:0. Гости поразили чужие ворота благодаря автоголу на последней минуте тайма. Напомним, ранее в 1/4 финала вышли действующий обладатель Кубка жодинское «Торпедо», а также минское «Динамо», «Неман», солигорский «Шахтер», «Ислочь», «Минск» и представитель второго дивизиона «Витебск».

# Футбол Беларуси # общество # Фотофакт

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