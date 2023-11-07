В музее Якуба Коласа показали первые листовки советской власти

Новости Беларуси. Масштабную культурную программу по случаю 106-летия Октябрьской революции организовали на площадке Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники военно-исторического клуба «Потомки» представили гостям уникальную выставку, где каждый смог познакомиться с листовками того времени, вооружением и военной униформой.

Дарья Протасевич, научный сотрудник Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:

Супрацоўніцтва з ваенна-гістарычным клубам «Нашчадкі» ў нас пачалося яшчэ з ночы музеяў, дзе клуб арганізаваў прызыўны пункт Рускай арміі, які распавядаў пра моманты з Першай сусветнай вайны. Сёння «Нашчадкі» прыйшлі зноў да нас у музей і арганізавалі пляцоўку, прысвечаную Кастрычніцкай рэвалюцыі. Таму што, на наш погляд, гэта падзея вельмі важная ў гісторыі нашай краіны і трэба захоўваць памяць.

Александр Суша, руководитель военно-исторического клуба «Потомки»:

Историю надо помнить, чтобы не повторять ошибок прошлого. Без истории не будет будущего, молодое поколение должно знать, что было 100 лет назад.