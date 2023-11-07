Прямой эфир

В музее Якуба Коласа показали первые листовки советской власти

07 ноября 2023 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Масштабную культурную программу по случаю 106-летия Октябрьской революции организовали на площадке Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В музее Якуба Коласа показали первые листовки советской власти-1

Участники военно-исторического клуба «Потомки» представили гостям уникальную выставку, где каждый смог познакомиться с листовками того времени, вооружением и военной униформой. 

В музее Якуба Коласа показали первые листовки советской власти-4

Дарья Протасевич, научный сотрудник Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:
Супрацоўніцтва з ваенна-гістарычным клубам «Нашчадкі» ў нас пачалося яшчэ з ночы музеяў, дзе клуб арганізаваў прызыўны пункт Рускай арміі, які распавядаў пра моманты з Першай сусветнай вайны. Сёння «Нашчадкі» прыйшлі зноў да нас у музей і арганізавалі пляцоўку, прысвечаную Кастрычніцкай рэвалюцыі. Таму што, на наш погляд, гэта падзея вельмі важная ў гісторыі нашай краіны і трэба захоўваць памяць.

В музее Якуба Коласа показали первые листовки советской власти-7

Александр Суша, руководитель военно-исторического клуба «Потомки»:
Историю надо помнить, чтобы не повторять ошибок прошлого. Без истории не будет будущего, молодое поколение должно знать, что было 100 лет назад.

В музее Якуба Коласа показали первые листовки советской власти-10

Приятным бонусом для гостей стала возможность устроить красивую фотосессию.

# Музеи # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Клишевич: Беларусь не перечёркивает ни один период своего исторического развития
07 ноября 2023 12:01

Сергей Клишевич: Беларусь не перечёркивает ни один период своего исторического развития

«Будем развивать футбол». На обновлённом стадионе в Лельчицах прошли первые соревнования
07 ноября 2023 10:50

«Будем развивать футбол». На обновлённом стадионе в Лельчицах прошли первые соревнования

Алые гвоздики и флаги – в Могилёве приветствуют участников митинга на площади Ленина
07 ноября 2023 10:36

Алые гвоздики и флаги – в Могилёве приветствуют участников митинга на площади Ленина