В музее Якуба Коласа показали первые листовки советской власти

Новости Беларуси. Масштабную культурную программу по случаю 106-летия Октябрьской революции организовали на площадке Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Масштабную культурную программу по случаю 106-летия Октябрьской революции организовали на площадке Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники военно-исторического клуба «Потомки» представили гостям уникальную выставку, где каждый смог познакомиться с листовками того времени, вооружением и военной униформой.
Дарья Протасевич, научный сотрудник Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:
Супрацоўніцтва з ваенна-гістарычным клубам «Нашчадкі» ў нас пачалося яшчэ з ночы музеяў, дзе клуб арганізаваў прызыўны пункт Рускай арміі, які распавядаў пра моманты з Першай сусветнай вайны. Сёння «Нашчадкі» прыйшлі зноў да нас у музей і арганізавалі пляцоўку, прысвечаную Кастрычніцкай рэвалюцыі. Таму што, на наш погляд, гэта падзея вельмі важная ў гісторыі нашай краіны і трэба захоўваць памяць.
Александр Суша, руководитель военно-исторического клуба «Потомки»:
Историю надо помнить, чтобы не повторять ошибок прошлого. Без истории не будет будущего, молодое поколение должно знать, что было 100 лет назад.
Приятным бонусом для гостей стала возможность устроить красивую фотосессию.