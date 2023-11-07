Дни Гродненской и Витебской областей проходят на международной выставке в Шанхае

Новости Беларуси. Взгляд профессиональных закупщиков в эти дни обращен на Восток. В Шанхае продолжает свою работу шестая международная выставка импорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусской экспозиции продукцию легкой и пищевой промышленности, науки и сферы услуг презентуют 70 отечественных предприятий. Национальный павильон буквально стал большой переговоркой: В2В-встречи, презентации, подписание контрактов. Сегодня очередь за Витебской и Гродненской областями.

Чжан Баоцзюнь, директор департамента по международному сотрудничеству провинции Ганьсу (Китай):

Я считаю, что потенциал сотрудничества между Гродненской областью и провинцией Ганьсу по-прежнему огромен. Обеим странам следует еще глубже и более расширенно работать во всех направлениях. В дальнейшем мы будем продолжать в разных сферах укреплять и расширять взаимодействие, чтобы жители Гродненской области и провинции Ганьсу при помощи этого сотрудничества достигли социального развития и материального благополучия.