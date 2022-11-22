«Идёт просто информационная война». Кочанова рассказала, откуда берутся фейки о дефиците продуктов

Новости Беларуси. Дефицит товаров, высокие цены и продовольственный беспредел. Создатели фейков представляют. А контролирующие ведомства пытаются, но никак не могут найти пустые полки в магазинах, о чем так настойчиво пишут отдельные Telegram-каналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развенчиваем очередную волну инфомифов.

Никаких домыслов, только факты – в материале нашего корреспондента Оксаны Семашко.

Пустые полки в магазинах? Покупатели и контролеры за последнее время не видели ни разу. А вот продукты в широком ассортименте – повсеместно.

Анна Алексейкова, начальник отдела торговой сети:

Наш потребитель может выбрать любой ассортимент товаров на любой вкус и кошелек. Что касается нашего перечня ассортиментного, мы выдерживаем абсолютно полное количество товарных групп, вы можете обратить внимание на наши полные полки, они пестрят товаром. Проблем с товарами нет.

Парламентарии, профсоюзы, представители общественных организаций на неделе отправились искать дефицит товаров, о котором на днях так рьяно сообщали отдельные деструктивные Telegram-каналы.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

То, что сегодня начало поступать много информации из разных источников о том, что где-то уже чего-то не хватает, нет того товара или иного. Вот мне недавно сказали: вы знаете, нет пенки для бритья в Минске, пропала. Тут же отправила проверить все магазины и посмотреть, есть ли пенка для бритья для мужчин. Есть. И в большом ассортименте, поэтому понимаете, вот здесь надо относиться спокойно. Это идет просто информационная война.