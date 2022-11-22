«Идёт просто информационная война». Кочанова рассказала, откуда берутся фейки о дефиците продуктов

Новости Беларуси. Дефицит товаров, высокие цены и продовольственный беспредел. Создатели фейков представляют. А контролирующие ведомства пытаются, но никак не могут найти пустые полки в магазинах, о чем так настойчиво пишут отдельные Telegram-каналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развенчиваем очередную волну инфомифов.
Никаких домыслов, только факты – в материале нашего корреспондента Оксаны Семашко.
Пустые полки в магазинах? Покупатели и контролеры за последнее время не видели ни разу. А вот продукты в широком ассортименте – повсеместно.
Анна Алексейкова, начальник отдела торговой сети:
Наш потребитель может выбрать любой ассортимент товаров на любой вкус и кошелек. Что касается нашего перечня ассортиментного, мы выдерживаем абсолютно полное количество товарных групп, вы можете обратить внимание на наши полные полки, они пестрят товаром. Проблем с товарами нет.
Парламентарии, профсоюзы, представители общественных организаций на неделе отправились искать дефицит товаров, о котором на днях так рьяно сообщали отдельные деструктивные Telegram-каналы.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
То, что сегодня начало поступать много информации из разных источников о том, что где-то уже чего-то не хватает, нет того товара или иного. Вот мне недавно сказали: вы знаете, нет пенки для бритья в Минске, пропала. Тут же отправила проверить все магазины и посмотреть, есть ли пенка для бритья для мужчин. Есть. И в большом ассортименте, поэтому понимаете, вот здесь надо относиться спокойно. Это идет просто информационная война.
Ассортиментный перечень и цены уже полтора месяца как в нашей стране под ежедневным пристальным контролем. Только за прошлую неделю с проверками пришли в более 90 населенных пунктов и почти три сотни торговых объектов. А вот что думают по поводу нынешних цен покупатели.
Чаще всего покупается, конечно, молочная продукция, хлеб, мясо, естественно. Я думаю, что немножко подешевели.
Овощи, фрукты, яблоки дешевые. Картошка еще дешевая. Это и было с начала сезона. Она меньше рубля была, так она и сейчас стоит.
Люблю очень авокадо. Люблю грейпфруты и говядину. Они недешевые.
Сейчас очень много подорожало косметика, продукты. Больше зарабатывать надо.
В тех же Telegram-каналах пытались будоражить белорусское общество и по поводу цен. В начале октября рост действительно был. В ситуацию вмешался глава государства. У отдельных владельцев компаний ежемесячный доход не то что в десятки, в сотни раз превышал зарплату рядовых сотрудников. Это подтвержденный факт Госконтроля. Откуда разбежка? Цены в первую очередь должны быть справедливыми, об этом не единожды говорил Президент. Но речь не о тотальной заморозке. Комфортно должно быть всем: и по одну, и по другую сторону прилавка.
Лукашенко: наши министры могут работать в правительстве любой страны. И будут лидерами в этом плане.
Фейки о дефиците товаров и пустых полках, распространенные по указке западных кукловодов, – не что иное, как вмешательство во внутренние дела Беларуси. Похоже, деструктивные силы извне задевает наш продовольственный успех во время санкций. В итоге многие жители той же Прибалтики и Польши приезжают в белорусские магазины спасаться от дефицита и дороговизны. С продбезопасностью у нас в стране все в порядке. В 2022 году аграрии собрали рекордный урожай.