Как имя влияет на судьбу и почему нельзя называть ребёнка в честь живого родственника?

Татьяна Савчик , ведущая ток-шоу: Действительно ли – миф не миф – что, когда мы называем ребенка, мы передаем, естественно, характер и судьбу через имя?

Новости Беларуси. 25 января отмечают Татьянин день. Несмотря на то, что история праздника уходит своими корнями в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. О том, почему святая Татьяна считается покровительницей студентов, происхождении и значении имени Таня, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ирина Махнач, преподаватель авестийской школы астрологии:

Абсолютно.

Татьяна Савчик:

Но не следует называть в честь бабушек, дедушек, родственников, что нужно ориентироваться на отчество?

Ирина Махнач:

Знаете, в подборе имени была всегда очень серьезная программа, с одной стороны. Смотрится программа человека, с которой он родился, изучается гороскоп, его личное имя. Раньше вообще до семи имен давали, чтобы человек был защищен в разных сферах. Так вот, родовое имя, имя от предка, всегда смотрели. Другое дело, что старались не называть живым предком. Потому что идет битва, у них очень сильная взаимосвязь на уровне генетики. И никогда не давали имя, скажем, предка с тяжелой судьбой, когда что-то не удалось. Даже он, может быть, человек был хороший, но была короткая жизнь. Мы в роду очень сильно резонируем. Но зато в роду всегда выбирался предок, всегда были свои ангелы-хранители в роду. Это предки, которые чего-то сделали для мира, достигли, показали силу духа. Всегда смотрели, изучали свою родословную и выбирали людей с этими именами. Считали, даже это брали, как второе имя, защитное. Почему я говорю, что в каких-то традициях есть до нескольких имен.

Мы с вами ориентируемся на три имени. Отчество – это тоже имя, фамилия – имя. Но существует, как крестильное, духовное имя. И даже, я хочу сказать, сценическое. Вот смотрите, у нас очень много актеров, известных людей, которые взяли себе второе имя, которое помогает им уже в соответствующей области реализоваться. Поэтому на это все смотрели. Но сразу, в первую очередь, смотрели, чтобы в роду это имя нигде не резонировало с именем человека, предка тяжелой судьбы.