«Идут в следующий храм и просят». Могут ли в церкви отказать крестить ребёнка?
Все родители рано или поздно задумываются о крещении своего ребенка. Это день духовного рождения человека. Только после крещения он может принимать участие в остальных таинствах – исповеди, первом причастии и венчании. Единого мнения, как и когда нужно совершать этот важный для каждого верующего обряд, нет и по сей день. О том, в чем причины разногласий, что думают по этому поводу церковь и родители, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Скажите, бывают такие ситуации, когда человек, пообщавшись со священником, может передумать о крещении, хотел и расхотел? Бывают такие ситуации, например?
Николай Савицкий, клирик Новогрудской епархии, иерей:
Бывают, но крайне редко. Чаще всего все равно довлеет, наверное, традиция над человеком, и он стремится исполнить. Бывает так – говоришь, что нельзя, например, быть крестному этому человеку. Они идут в следующий храм и просят там, чтобы был, пока не согласятся. Поэтому такие ситуации бывают крайне редки.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Обратная ситуация бывает?
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Может священник отказать?
Николай Савицкий:
Может, но чаще согласится.
Михаил Свито:
Что должно явиться причиной, чтобы получить отказ от крещения?
Николай Савицкий:
Сложно отказать, потому что у нас люди, к сожалению – то есть, если ты откажешь человеку по объективным причинам…
Михаил Свито:
Обидится?
Николай Савицкий:
Обидится, да.
Николай Савицкий:
Первые условия поэтому должны быть – крестные, например, быть крестными – это то, что они христиане. Не просто крестились, а практикующие христиане. То есть ходят в храм, сами знают, что это такое и могут этот опыт передать ребенку. Если нет, то смысла нет тоже. Бывают такие конфликтные ситуации, когда приходят и говорят: «Нет, давайте нам». «Подождите, тогда нельзя». Чаще все равно какой-то происходит диалог, договариваемся.
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