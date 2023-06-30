«Идут в следующий храм и просят». Могут ли в церкви отказать крестить ребёнка?

Все родители рано или поздно задумываются о крещении своего ребенка. Это день духовного рождения человека. Только после крещения он может принимать участие в остальных таинствах – исповеди, первом причастии и венчании. Единого мнения, как и когда нужно совершать этот важный для каждого верующего обряд, нет и по сей день. О том, в чем причины разногласий, что думают по этому поводу церковь и родители, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Скажите, бывают такие ситуации, когда человек, пообщавшись со священником, может передумать о крещении, хотел и расхотел? Бывают такие ситуации, например?