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«Идут в следующий храм и просят». Могут ли в церкви отказать крестить ребёнка?

30 июня 2023 19:59
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Все родители рано или поздно задумываются о крещении своего ребенка. Это день духовного рождения человека. Только после крещения он может принимать участие в остальных таинствах – исповеди, первом причастии и венчании. Единого мнения, как и когда нужно совершать этот важный для каждого верующего обряд, нет и по сей день. О том, в чем причины разногласий, что думают по этому поводу церковь и родители, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Скажите, бывают такие ситуации, когда человек, пообщавшись со священником, может передумать о крещении, хотел и расхотел? Бывают такие ситуации, например?

«Идут в следующий храм и просят». Могут ли в церкви отказать крестить ребёнка?-1

Николай Савицкий, клирик Новогрудской епархии, иерей:
Бывают, но крайне редко. Чаще всего все равно довлеет, наверное, традиция над человеком, и он стремится исполнить. Бывает так – говоришь, что нельзя, например, быть крестному этому человеку. Они идут в следующий храм и просят там, чтобы был, пока не согласятся. Поэтому такие ситуации бывают крайне редки.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Обратная ситуация бывает?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Может священник отказать?

Николай Савицкий:
Может, но чаще согласится.

Михаил Свито:
Что должно явиться причиной, чтобы получить отказ от крещения?

«Идут в следующий храм и просят». Могут ли в церкви отказать крестить ребёнка?-4

Николай Савицкий:
Сложно отказать, потому что у нас люди, к сожалению – то есть, если ты откажешь человеку по объективным причинам…

Михаил Свито:
Обидится?

Николай Савицкий:
Обидится, да.

Николай Савицкий:
Первые условия поэтому должны быть – крестные, например, быть крестными – это то, что они христиане. Не просто крестились, а практикующие христиане. То есть ходят в храм, сами знают, что это такое и могут этот опыт передать ребенку. Если нет, то смысла нет тоже. Бывают такие конфликтные ситуации, когда приходят и говорят: «Нет, давайте нам». «Подождите, тогда нельзя». Чаще все равно какой-то происходит диалог, договариваемся.

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# Религия # общество # Михаил Свито # Алеся Лакина # Фотофакт

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