Хэштэг «раЗАм». Где и как будут вручать паспорта юным белорусам в 2020 году

Новости Беларуси. Хэштэг «раЗАм» Под таким лозунгом в 2020 году будут вручать паспорта гражданина Беларуси 14-летним девушкам и юношам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционная акция «Мы – граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, стартует 10 марта и пройдет по всей стране.