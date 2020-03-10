Хэштэг «раЗАм». Где и как будут вручать паспорта юным белорусам в 2020 году

Новости Беларуси. Хэштэг «раЗАм» Под таким лозунгом в 2020 году будут вручать паспорта гражданина Беларуси 14-летним девушкам и юношам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционная акция «Мы – граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, стартует 10 марта и пройдет по всей стране.
Ожидается, что акция объединит более 4 тысяч юных белорусов. Главный документ ребятам вручат руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и другие заслуженные люди страны.
Официальные мероприятия традиционно пройдут в Музее современной белорусской государственности, Совете Республики, Комитете госконтроля и Конституционном суде.