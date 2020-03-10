Почему мусор не вывезли, а засыпали землёй? Жители Могилёва возмущены стихийной свалкой рядом с их домами

Стихийная груда мусора, которая годами разрасталась на склоне рядом с их домами, стала реальной угрозой экологии. Но вместо того, чтобы вывезти и утилизировать бытовые отходы, чиновники решили просто засыпать их землей.

Новости Беларуси. С видом на свалку. На горячую линию телеканала СТВ обратились жители Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Яромчик, заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: Завезенный грунт загрязнен нефтепродуктами. Договоренность уже есть о том, что все эти отходы будут убраны.

Алексей Шарай, первый заместитель главы Администрации Ленинского района Могилева: Ситуацию так мы не оставим, склон мы вычистим, насколько нам это позволят погодные условия и рельеф местности. И в дальнейшем я предложу гражданам самим смотреть за своими склонами. Общественная сохранность должна быть.

Жанна Кунделева-Маркевич, жительница Могилева:

Да, теперь мы очень надеемся, что власти свое слово сдержат. И ближе к теплу мы все же увидим здесь технику и очистку, и будет у нас здесь чисто и красиво.

Уже в ближайшее время неблагоприятную экологическую ситуацию обещают разрешить. А для того, чтобы она не повторилась, местным жителям на безвозмездной основе выделят контейнеры для раздельного сбора мусора.