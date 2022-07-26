«Идите на службу в органы». Что делать, если не прошёл по баллам в Академию МВД?
Новости Беларуси. Есть такая профессия – Родину защищать. Количество желающих связать свою жизнь с охраной правопорядка за последние годы увеличилось в несколько раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особый интерес к специальности «Правоведение». Так, в столичную Академию МВД ежедневно прибывают тысячи абитуриентов, на бюджет зачислят всего 440.
Гонка за попадание в вуз в самом разгаре. Окончательные результаты и списки поступивших будут известны к 31 июля. А тем, кто свои фамилии в них не найдет, не стоит расстраиваться. С абитуриентами, которые не прошли по конкурсу, и их родными пообщались представители главного управления кадров МВД, руководители кадровых подразделений территориальных органов внутренних дел и руководство вуза.
Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:
Те, кто не прошел, вы все равно можете оказаться нашими курсантами – идите на службу в органы внутренних дел. Служите на должностях рядового младшего начальствующего состава и поступайте еще раз. А сотрудникам у нас в Республике Беларусь предусмотрены льготы. Уже внеконкурсное зачисление. Мы рассказываем каждому – централизованное тестирование вы уже сдали, баллы вы свои знаете, идете на службу, и в следующем году сертификаты действуют в течении двух лет. Вам даже уже не надо сдавать централизованное тестирование. Вы просто как льготники поступите в наш вуз.
Начальник главного управления кадров милицейского ведомства полковник милиции Наталья Симонова подробно рассказала о порядке поступления на службу в органы внутренних дел и возможности получить диплом с пометкой «заочно». Свою историю учебное заведение ведет от высшей школы МВД СССР в Минске, которая была открыта в 1958 году. Сегодня это ведущий центр по подготовке кадров для белорусской милиции. Выпускниками академии стали десятки тысяч специалистов. Попасть сюда сложно. Еще сложнее доучиться до конца. Но по статистике, отчисляются единицы. Слишком уж курсанты хотят получить лейтенантские звездочки на погоны. К тому же, каждый знает, что офицеров с дипломом этого вуза в правоохранительных органах по всей стране ждут с нетерпением.
Профессия – Родину защищать. Как проходит вступительная кампания Академии МВД? Читайте здесь.