«Идите на службу в органы». Что делать, если не прошёл по баллам в Академию МВД?

Новости Беларуси. Есть такая профессия – Родину защищать. Количество желающих связать свою жизнь с охраной правопорядка за последние годы увеличилось в несколько раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особый интерес к специальности «Правоведение». Так, в столичную Академию МВД ежедневно прибывают тысячи абитуриентов, на бюджет зачислят всего 440.

Гонка за попадание в вуз в самом разгаре. Окончательные результаты и списки поступивших будут известны к 31 июля. А тем, кто свои фамилии в них не найдет, не стоит расстраиваться. С абитуриентами, которые не прошли по конкурсу, и их родными пообщались представители главного управления кадров МВД, руководители кадровых подразделений территориальных органов внутренних дел и руководство вуза.





Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:

Те, кто не прошел, вы все равно можете оказаться нашими курсантами – идите на службу в органы внутренних дел. Служите на должностях рядового младшего начальствующего состава и поступайте еще раз. А сотрудникам у нас в Республике Беларусь предусмотрены льготы. Уже внеконкурсное зачисление. Мы рассказываем каждому – централизованное тестирование вы уже сдали, баллы вы свои знаете, идете на службу, и в следующем году сертификаты действуют в течении двух лет. Вам даже уже не надо сдавать централизованное тестирование. Вы просто как льготники поступите в наш вуз.