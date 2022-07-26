С начала 2022 года в Минской области появилось 11 станций обезжелезивания

Новости Беларуси. С начала года в Минской области появилось 11 станций обезжелезивания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. До конца 2022-го в центральном регионе возведут не менее 16 таких объектов. Все в рамках государственной программы «Чистая вода».

В Крупском районе возвели два очистных сооружения. Их построили в агрогородке Колодница. Здесь порядка 100 жилых домов, где возникали проблемы с избытком железа в воде. Новые объекты уже запущены в работу. Теперь с помощью мощных очистных фильтров станции бесперебойно обеспечивают жителей качественной питьевой водой.

Андрей Карань, мастер участка водопроводно-канализационного хозяйства Крупского района ГП «Борисовводоканал»:

Две станции работают от отдельных артскважин, несколько видов фильтров стоит, три фильтра, в связи с чем очищается вода и доставляется людям. Люди говорят, намного лучше вода, чем раньше. Да и по всем лабораторным анализам она сейчас великолепна.

Аналогичную станцию обезжелезивания возвели также в поселке Ленок, скоро дополнительные очистные сооружения построят в агрогородках Худовцы и Новые Денисовичи.