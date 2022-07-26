Торжества по случаю 1030-летия православия на белорусских землях пройдут в Заславле

Новости Беларуси. Торжества, приуроченные к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, пройдут в Заславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Торжества, приуроченные к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, пройдут в Заславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник начнется 28 июля с божественной литургии около Спасо-Преображенского собора. В центре города будет работать ярмарка ремесленных изделий, фотовыставка и экспозиция православных икон. Маленьких гостей порадуют выступлением батлейки, мастер-классами по рисованию и каллиграфии. Также желающие смогут посетить экскурсии по историческим местам Заславля.
Иерей Игорь Васько, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Дело в том, что, во-первых, князь Изяслав – это один из старших сыновей князя Владимира, которому был отдан город Заславль в управление и Полоцк. И именно с начала Крещения Руси 988 года начинаются те процессы, которые буквально через четыре года привели к возникновению кафедры епископа в Полоцке. То есть Крещение Руси было отправной точкой. И затем, как сказано, например, в Густынской летописи, уже Владимир отправляет своих сыновей в Полоцк, в Туров, чтобы они там несли свет Христовой православной веры, строили храмы, крестили людей.
Закончится торжество праздничным концертом. В нем примут участие ведущие музыкальные и танцевальные коллективы страны.