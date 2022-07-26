Торжества по случаю 1030-летия православия на белорусских землях пройдут в Заславле

Иерей Игорь Васько, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Дело в том, что, во-первых, князь Изяслав – это один из старших сыновей князя Владимира, которому был отдан город Заславль в управление и Полоцк. И именно с начала Крещения Руси 988 года начинаются те процессы, которые буквально через четыре года привели к возникновению кафедры епископа в Полоцке. То есть Крещение Руси было отправной точкой. И затем, как сказано, например, в Густынской летописи, уже Владимир отправляет своих сыновей в Полоцк, в Туров, чтобы они там несли свет Христовой православной веры, строили храмы, крестили людей.