Новости Беларуси. В Минске ввели в эксплуатацию около 415 тысяч квадратных метров жилья. Из них 80,5 тысячи – с использованием господдержки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В приоритете остается строительство для многодетных. Только в 2022 году новоселами стали более 630 таких семей. Продолжается возведение и арендных домов. Один из них – на 7 000 квадратов – ввели в границах улиц Шаранговича – Рафиева – Горецкого. В нем разместилось 130 арендных квартир. Жилая застройка сейчас в основном осуществляется в границах улиц Шишкина – Кулешова, Горецкого – Рафиева. В микрорайонах Сокол, Чижовка и Лошица. Также начато освоение земли на улицах Ангарской и Магнитной.

Елена Жорова, начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Приняты правки в действующее законодательство. И улучшить свои жилищные условия путем строительства жилья в городах-спутниках могут граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий не только в администрациях районов нашей столицы, но и состоящие на соответствующем учете по месту работы, службы в организациях и на предприятиях Минска.