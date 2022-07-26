Профессия – Родину защищать. Как проходит вступительная кампания Академии МВД?

Новости Беларуси. Есть такая профессия – Родину защищать. Количество желающих связать свою жизнь с охраной правопорядка за последние годы увеличилось в несколько раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особый интерес к специальности «Правоведение». Так, в столичную Академию МВД ежедневно прибывают тысячи абитуриентов, на бюджет зачислят всего 440.

У ворот столичной Академии МВД – ажиотаж. Здесь будущие курсанты. Молодые, красивые, с горящими глазами. Избрав профессию защитника законов, вчерашние школьники лишь в самом начале пути. Им еще предстоит доказать верность и преданность выбранному делу. Виталий Маевский наслушался рассказов папы о правоохранительных органах и решил идти по его стопам. Пусть будет тяжело, но ведь все знают: в милицейской академии служат лучшие.

Виталий Маевский, абитуриент Академии МВД Беларуси:

Выбрал этот вуз, потому что мечта детства и отец мой является примером для меня. У будущих курсантов еще совсем детские лица. Юношам – по 16-17 лет. Позади у этих ребят трудные вступительные экзамены. Учитывают все – и уровень знаний, и состояние здоровья, и спортивную подготовку. Мамы и папы вчерашних школьников не скрывают эмоций.

Оксана Колосова, мама абитуриента:

Приехали мы из Бобруйска. Поступаем на следственнно-экспертный факультет, но не прошли немножечко по баллам, поэтому уголовно-исполнительный. В принципе, очень рады, довольны. Впереди еще медосведетельствование, но обстановка доброжелательная. Все в общем-то замечательно.

К слову, у абитуриентов была возможность подать заявления сразу на несколько факультетов. Чтобы уже потом с учетом набранных баллов определиться со специальностью. Всего в академии МВД десятки образовательных направлений. В 2022 году девушки буквально взяли вуз в осаду. Конкурс – 17 человек на место. Но на бюджет зачислят лишь 13. Отбор – будь здоров. Никаких скидок для представительниц прекрасной половины человечества не предусмотрено. Требования по физической подготовке такие же, как и к молодым людям.

Софья Карчевская, абитуриентка Академии МВД Беларуси:

Я сдавала белорусский язык, обществоведение и французский язык в качестве иностранного. В сумме я набрала вместе с сертификатами ЦТ и аттестатом 337 баллов.

И это наивысший проходной балл среди девушек на специальность «Судебные криминалистические экспертизы». К слову, конкурс состоялся по всем направлениям. Но хорошие результаты ЦТ – это только начало и вовсе не гарантия того, что поступишь. Впереди медкомиссия. Зачастую для многих проверка здоровья – основное вступительное испытание. Ведь у будущего офицера не должно быть никаких проблем, которые бы мешали выполнению боевой задачи. Яна Сызновец лучше других чувствует себя в военной тарелке. Ведь рядом с ней Никита – второкурсник той же милицейской академии, по совместительству – любимый человек. Поэтому девушке есть с кого брать пример.

Яна Сызновец, абитуриентка Академии МВД Беларуси:

Планирую поступать на следственно-экспертный факультет. Я набрала 313 баллов, меня всегда привлекала эта профессия, и хотела себя попробовать в этом.