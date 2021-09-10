«Город изменился до неузнаваемости». Как преобразили Копыль ко Дню письменности?

Новости Беларуси. Похорошевший Копыль не только готов встречать туристов и удивлять многочисленными историческими фактами. Благодаря масштабной реконструкции ко Дню письменности качество жизни местных жителей вышло на новый уровень, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обновленные детские площадки, парки, новая детская библиотека с современным кинозалом, отремонтированные гостиница и ресторан. А если вы в поиске активностей, добро пожаловать в открывшийся скейт-парк.

Яна Шипко, корреспондент:

Этим летом скейтбординг впервые был среди видов спорта на Олимпиаде в Токио, а сейчас возможность им заниматься есть и у копыльской молодежи. Оценить скейт-парк самостоятельно я не смогу, поэтому дать оценку новой площадке мы попросили у профессионалов.

Скейт-парк полностью пригоден, чтобы молодые люди учили новые трюки, добивались стабильности и становились настоящими райдерами. Он обустроен. Есть все, что надо – перила, боксы и в целом его позиция очень красивая. Здесь много свежего воздуха. Ставлю «лайк» этому скейт-парку. Легенда о злой чародейке и уникальные находки. Рассказываем про Копыль, город с 1000-летней историей

Я всегда хотел скейт-парк у нас, потому что мы покупали скейтборды, думали поездить, а не было где. Бросали их. Они лежали где-то дома. А сейчас можно поездить, повеселиться.

Реконструкция затронула не только центр города, но и жилые кварталы. И главное – несмотря на все изменения, удалось сохранить историческое лицо и уют городка. Как местный житель помог Есенину и кем работал Тишка Гартный в 13 лет? Рассказываем о знаменитых уроженцах Копыля