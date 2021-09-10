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«Город изменился до неузнаваемости». Как преобразили Копыль ко Дню письменности?

10 сентября 2021 11:21
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Новости Беларуси. Похорошевший Копыль не только готов встречать туристов и удивлять многочисленными историческими фактами. Благодаря масштабной реконструкции ко Дню письменности качество жизни местных жителей вышло на новый уровень, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обновленные детские площадки, парки, новая детская библиотека с современным кинозалом, отремонтированные гостиница и ресторан. А если вы в поиске активностей, добро пожаловать в открывшийся скейт-парк.

«Город изменился до неузнаваемости». Как преобразили Копыль ко Дню письменности?-1

Яна Шипко, корреспондент:
Этим летом скейтбординг впервые был среди видов спорта на Олимпиаде в Токио, а сейчас возможность им заниматься есть и у копыльской молодежи. Оценить скейт-парк самостоятельно я не смогу, поэтому дать оценку новой площадке мы попросили у профессионалов.

«Город изменился до неузнаваемости». Как преобразили Копыль ко Дню письменности?-4

Скейт-парк полностью пригоден, чтобы молодые люди учили новые трюки, добивались стабильности и становились настоящими райдерами. Он обустроен. Есть все, что надо – перила, боксы и в целом его позиция очень красивая. Здесь много свежего воздуха. Ставлю «лайк» этому скейт-парку.

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«Город изменился до неузнаваемости». Как преобразили Копыль ко Дню письменности?-7

Я всегда хотел скейт-парк у нас, потому что мы покупали скейтборды, думали поездить, а не было где. Бросали их. Они лежали где-то дома. А сейчас можно поездить, повеселиться.

«Город изменился до неузнаваемости». Как преобразили Копыль ко Дню письменности?-10

Реконструкция затронула не только центр города, но и жилые кварталы. И главное – несмотря на все изменения, удалось сохранить историческое лицо и уют городка.

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«Город изменился до неузнаваемости». Как преобразили Копыль ко Дню письменности?-13

Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома:
Все кардинально изменилось. Копыль сегодня и который был до всех подготовительных мероприятийгород изменился до неузнаваемости. Проведена модернизация двух детских площадок, дворовых территорий, откроется детская библиотека с современным киновидеозалом. Появятся два новых парка, аллея писателей, памятник Тишке Гартному, музыкальная школа, центр детского творчества с экологическим классом и центром безопасности. И в принципе город стал ярче, красочнее и веселее.

# День белорусской письменности # общество # Яна Шипко # Сергей Пилищик # Фотофакт

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