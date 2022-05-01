И. о. военного комиссара Гродненской области: среди призывников большим авторитетом пользуется служба по контракту

Новости Беларуси. Есть такая профессия – Родину защищать. И в нынешнее время весенний призыв, который сейчас идет в Беларуси, приобретает дополнительный смысл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 32 тысячи молодых людей по всей стране призовут на срочную службу.

Весенний призыв в 2022 году на месяц раньше обычного, чтобы к моменту увольнения в запас дембелей новобранцы уже адаптировались и могли приступить к службе. От Гродненской области – около 1 000 призывников.