И. о. военного комиссара Гродненской области: среди призывников большим авторитетом пользуется служба по контракту

Новости Беларуси. Есть такая профессия – Родину защищать. И в нынешнее время весенний призыв, который сейчас идет в Беларуси, приобретает дополнительный смысл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 32 тысячи молодых людей по всей стране призовут на срочную службу.
Весенний призыв в 2022 году на месяц раньше обычного, чтобы к моменту увольнения в запас дембелей новобранцы уже адаптировались и могли приступить к службе. От Гродненской области – около 1 000 призывников.
Сергей Игнатович, исполняющий обязанности военного комиссара Гродненской области:
Из особенностей является то, что в последнее время среди призывников пользуется большим авторитетом военная служба по контракту. Буквально только за апрель обратились и изъявили желание призваться на военную службу по контракту около 100 призывников.
Заключительный этап – отправка в армию по военному ритуалу.