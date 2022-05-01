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И. о. военного комиссара Гродненской области: среди призывников большим авторитетом пользуется служба по контракту

01 мая 2022 17:37
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Новости Беларуси. Есть такая профессия – Родину защищать. И в нынешнее время весенний призыв, который сейчас идет в Беларуси, приобретает дополнительный смысл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 32 тысячи молодых людей по всей стране призовут на срочную службу.

И. о. военного комиссара Гродненской области: среди призывников большим авторитетом пользуется служба по контракту-1

Весенний призыв в 2022 году на месяц раньше обычного, чтобы к моменту увольнения в запас дембелей новобранцы уже адаптировались и могли приступить к службе. От Гродненской области – около 1 000 призывников.

И. о. военного комиссара Гродненской области: среди призывников большим авторитетом пользуется служба по контракту-4

Сергей Игнатович, исполняющий обязанности военного комиссара Гродненской области:
Из особенностей является то, что в последнее время среди призывников пользуется большим авторитетом военная служба по контракту. Буквально только за апрель обратились и изъявили желание призваться на военную службу по контракту около 100 призывников.

Заключительный этап – отправка в армию по военному ритуалу.

И. о. военного комиссара Гродненской области: среди призывников большим авторитетом пользуется служба по контракту-7

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# Армия Беларуси # общество # Сергей Игнатович # Галина Буро # Фотофакт

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