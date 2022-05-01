Мама белорусского призывника: волнение есть, потому что такая неординарная ситуация в мире, в частности в Украине

Новости Беларуси. Есть такая профессия – Родину защищать. И в нынешнее время весенний призыв, который сейчас идет в Беларуси, приобретает дополнительный смысл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 32 тысячи молодых людей по всей стране призовут на срочную службу. Процесс ответственный, но не лишен трогательных моментов.
Леша, я принесла тебе зарядку, телефон купила, потому что поломался твой телефон. Шампунь, все необходимое для армии, водичку.
Бережно собранный пакет от мамы и теплые объятия. Алексею предстоит привыкнуть не только к новой прическе, но и к новой жизни. С высшим образованием и корочкой инженера он идет осваивать военное ремесло в Печи. Настроен бодро – патриотизм из семьи, но мама по-женски признается: еще не отпустила, а уже скучает.
Инесса Ларионова, жительница Гродно:
Дедушка Леши был военнослужащий, до подполковника дослужился, наш папа тоже офицер, в запасе, правда. Поэтому мы с радостью отправляем. Волнение, конечно, присутствует, потому что такая неординарная ситуация в мире, в частности в Украине что делается, но мы думаем, что все разрешится и у нас будет спокойно служить, не будет никаких неурядиц. Я в этом уверена, конечно.