Мама белорусского призывника: волнение есть, потому что такая неординарная ситуация в мире, в частности в Украине

Новости Беларуси. Есть такая профессия – Родину защищать. И в нынешнее время весенний призыв, который сейчас идет в Беларуси, приобретает дополнительный смысл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 32 тысячи молодых людей по всей стране призовут на срочную службу. Процесс ответственный, но не лишен трогательных моментов.

Леша, я принесла тебе зарядку, телефон купила, потому что поломался твой телефон. Шампунь, все необходимое для армии, водичку.

Бережно собранный пакет от мамы и теплые объятия. Алексею предстоит привыкнуть не только к новой прическе, но и к новой жизни. С высшим образованием и корочкой инженера он идет осваивать военное ремесло в Печи. Настроен бодро – патриотизм из семьи, но мама по-женски признается: еще не отпустила, а уже скучает.