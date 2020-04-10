Специалисты призывают не срывать первоцветы. За что может грозить штраф?

Новости Беларуси. В лесах Минской области зацвели первоцветы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Однако специалисты призывают не покупать их и тем более не срывать.

Многие из растений занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения. Среди них – прострел луговой, фиалка травянистая, черемша. Срывая цветы, семена не закладываются для новых поколений. А вокруг больших городов ранних растений становится все меньше.

Наталья Кудырко, заместитель председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Период цветения первоцветов, к сожалению, не настолько долгий, и растениям надо успеть накопить питательные вещества к следующему году. Поэтому территориальные органы Минприроды призывают граждан, чтобы они растения культивировали у себя на приусадебных участках.