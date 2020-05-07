«Женские и мужские, склады и даже библиотеки». Как выглядели партизанские землянки в годы Великой Отечественной войны

Всего на территории Советской Беларуси находилось четыре укрепрайона. Помимо Минского, были еще Полоцкая, Слуцкая и Мозырская оборонительные линии. Однако, несмотря на весь масштаб сооружений, главная задача укрепрайонов – задержать врага на какое-то время, чтобы дать возможность основным силам мобилизоваться.

Как был устроен быт белорусских партизан, показываем в программе «Центральный регион».

Полноценные бои разворачивались немного дальше, в том числе и в партизанских лагерях. Рядом с комплексом «Минский укрепрайон» оборудован целый штаб таких лесных отрядов. Так что партизанский лагерь в Центре экологического туризма – еще одна обязательная остановка для тех, кто путешествует по Дзержинскому району.

Инесса Бульцис, экскурсовод Центра экологического туризма «Станьково»:

В годы войны на территории Минского укрепрайона действовало около 10 тысяч партизан. И неподалеку отсюда был настоящий партизанский лагерь. На данной территории располагалась партизанская бригада имени Рокоссовского. Они портили железнодорожные пути, пускали под откос эшелоны, разрывали узлы связи, бомбили склады. Партизанские лагеря состояли из землянок и различных навесов. Иногда жили в шалашах. Были землянки женские и мужские, склады и даже библиотеки. Не было никаких удобств – низкие дверные проемы, высокие ступеньки.