«Сохранилась дубовая конструкция. Краске примерно 80 лет». Спустились в заброшенный ДОТ

Фронт работ сотрудников «Линии Сталина» территорией комплекса не ограничивается. Они не раз выезжали на поиски и благоустройство ДОТов, которые остались за границами музея.

Например, огневая точка – под номером 263 – находится менее чем в километре от комплекса. Однако путь до нее лежит через кусты и сухие ветки деревьев. К тому же, ДОТы маскировали: размещали их на дне глубоких траншей. Так что к историческому артефакту еще нужно спуститься по крутому склону. Что и сделали корреспонденты программы «Центральный регион» .

Вероника Сайко, корреспондент СТВ:

Наткнуться на заброшенный ДОТ можно с лёгкостью во время прогулки по лесу. Правда, многие сооружения медленно разрушаются, поэтому изучать их лучше на безопасном расстоянии. К слову, команда белорусских путешественников даже создала онлайн-карту, на которой отмечены все ДОТы минского укрепрайона. Там же есть подробное описание каждого оборонительного объекта.

«Я в детстве корову пасвила, сколько там было всего, этих погибших солдат…» Как один ДОТ два дня отражал атаки немцев

Найти интернет-путеводитель можно в сети. Но хочется напомнить: не отправляйтесь на поиски приключений без опытного гида. У нашей съемочной группы такой человек был. Поэтому смело заходим внутрь.