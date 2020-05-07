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8 мая в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложат капсулы с землёй с мест сражений

07 мая 2020 07:47
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Новости Беларуси. Одним из самых масштабных к юбилею Великой Победы станет мероприятие в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, которое запланировано на 8 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 мая в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложат капсулы с землёй с мест сражений-1

Там в торжественной обстановке будут заложены капсулы с землей, собранной на полях сражений, в концлагерях, местах пыток и других зверств фашизма. Капсулы наполняли практически в течение года.

8 мая в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложат капсулы с землёй с мест сражений-4

Акция «Во славу общей Победы» объединила сотни населенных пунктов – от областных городов и столицы до небольших деревень. Участники марафона-памяти прошли маршрутами ожесточенных боев, отмеченных сегодня мемориалами, памятниками и обелисками.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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