8 мая в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложат капсулы с землёй с мест сражений

Новости Беларуси. Одним из самых масштабных к юбилею Великой Победы станет мероприятие в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, которое запланировано на 8 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Одним из самых масштабных к юбилею Великой Победы станет мероприятие в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, которое запланировано на 8 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там в торжественной обстановке будут заложены капсулы с землей, собранной на полях сражений, в концлагерях, местах пыток и других зверств фашизма. Капсулы наполняли практически в течение года.
Акция «Во славу общей Победы» объединила сотни населенных пунктов – от областных городов и столицы до небольших деревень. Участники марафона-памяти прошли маршрутами ожесточенных боев, отмеченных сегодня мемориалами, памятниками и обелисками.