8 мая в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложат капсулы с землёй с мест сражений

Новости Беларуси. Одним из самых масштабных к юбилею Великой Победы станет мероприятие в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, которое запланировано на 8 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там в торжественной обстановке будут заложены капсулы с землей, собранной на полях сражений, в концлагерях, местах пыток и других зверств фашизма. Капсулы наполняли практически в течение года.