Соцопрос: телевидение остаётся важным источником информации для белорусов

Новости Беларуси. Телевидение остается важным источником информации для белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного Институтом социологии Национальной академии наук.

Поскольку оно проводилось накануне 9 Мая, респондентам был задан вопрос: «Из каких источников вы получаете информацию о Великой Отечественной войне?» Так вот, белорусское телевидение, а также документальные и художественные фильмы заняли верхние строчки рейтинга.