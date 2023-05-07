Соцопрос: телевидение остаётся важным источником информации для белорусов
Новости Беларуси. Телевидение остается важным источником информации для белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного Институтом социологии Национальной академии наук.
Поскольку оно проводилось накануне 9 Мая, респондентам был задан вопрос: «Из каких источников вы получаете информацию о Великой Отечественной войне?» Так вот, белорусское телевидение, а также документальные и художественные фильмы заняли верхние строчки рейтинга.
Однозначного ответа потребовал вопрос: «Достаточно ли в Беларуси освещаются события Великой Отечественной войны?» Почти 90 % респондентов ответили «Да». Опрос проводили по телефону. В нем приняли участие более 900 жителей всех регионов и Минска.