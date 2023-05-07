«Если надо, на танке приедем в Брюссель!» Как белорусские отряды народного ополчения проводят учения?

Новости Беларуси. Визит Зеленского в ФРГ, возможно, и держали в секрете. Но его цели уже ни для кого ни секрет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На повестке оружейный вопрос и вступление Украины в НАТО. Просьбы о военной поддержке ВСУ идут из Киева бесконечным потоком.

Чтобы удовлетворить постоянно растущие украинские военные запросы, в Европе уже оптимизируют расходы. На неделе стало известно, что Еврокомиссия выделит около 2 миллиардов евро на производство оружия вместо строительства дорог и аэропортов в бедных странах. А США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов. В него входят боеприпасы для Himars и снаряды для гаубиц. Это плюс к тем 35 миллиардам, которые Штаты уже вложили в украинский конфликт. И, судя по всему, останавливаться не собираются, как и наши соседи в скорости милитаризации. В Латвии на неделе прошли военные учения под руководством НАТО. А в 2024 году в эту страну прибудут военные из Дании – от 700 до 1 200 человек – для оборон Прибалтики. А это видео мы получили из Польши.

Эти вооруженные солдаты выстроились на трассе Гайновка – Беловежа недалеко от белорусской границы. Известно, что сейчас в Польше проходят самые масштабные военные учения 2023 года. В них участвуют 12 тысяч польских военных и несколько сотен солдат из других стран НАТО. Маневры будут проходить также в Швеции и Прибалтике. Они завершатся 26 мая. Все это требует и от нас четкой реакции. В Минобороны заявили, что в Беларуси в мае в рамках проверки боеготовности призовут около 1 000 военнообязанных и задействуют народное ополчение. Проверке подвергнутся в первую очередь войска Минской, Брестской и Гродненской областей. Галина Буро расскажет, как проходят учения на западе Беларуси.

Расписываетесь в ведомости закрепления оружия и в книге выдачи оружия.

Краткий инструктаж, по документам выдача боевого оружия под личную подпись. Для народных ополченцев процедура не нова.

– Скажите, пожалуйста, насколько для вас знакомо пользоваться автоматом?

– Автомат для меня, два года в Афганистане был, как родной помощник. И с ним обращение у меня на «ты».

Да и большинство ополченцев с оружием на «ты», ведь в поселке Россь размещалась авиабаза. Многие там служили, теперь на пенсии. А сейчас офицеры, прапорщики и просто гражданские люди прошли переподготовку. Александр Копач за меткий глаз в боях в Афганистане был назначен стрелком отряда народного ополчения.

Александр Копач, стрелок отряда народного ополчения:

Опыт прохождения службы большой, богатый – общая выслуга военная составляет 34 года. Решил, что нужно и дальше оказывать помощь своей стране.

Это первые отряды народного ополчения в Гродненской области. Сформированы в Волковысском районе – в Росси и Верейках. По 20 человек в каждом, все прошли ряд проверок, в том числе по здоровью. А функция понятна уже по названию.

Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области:

Если сказать простым языком, то народное ополчение – это те граждане, которые не призываются по мобилизации. Они все мотивированы на одно – обеспечить поддержание правопорядка на своих улицах, на улицах своего населенного пункта, обеспечить безопасность объектов, которые находятся на территории сельских советов.

Михаил Ситько, председатель Волковысского райисполкома:

Они просто знают свою местность. Они будут защищать свою семью, свой дом и малую родину. Сегодня это те люди, которые могут знать чужаков, которые могут ориентироваться на местности, им это с детства очень близко.

На вопрос, почему не отдыхается на военной пенсии, все как один говорят: а разве можно оставаться сейчас равнодушными к обстановке рядом с западной границей нашей страны?

Анатолий Дыцевич, командир отряда народного ополчения:

Сыновья служат. Сын на данный момент выдвигается в район границы для проведения учений. Мы знаем, сейчас натовцы на территории Литвы проводят учения. Мои два деда – Дыцевич Семен Никитич и Бруйло Николай Алексеевич – до Берлина дошли, вернулись, два легло там, на их земле. И для натовцев могу сказать: если надо, то мы на танке приедем, но не в Берлин, в Брюссель!

При наборе в отряд был избыток желающих, некоторых даже пришлось отправить на скамейку запасных, особенно хлеборобов – они сейчас на вес золота на других полях, в битве за урожай. Но, если понадобится, и они встанут в строй. А ополченцы уже выполняют задачи под руководством МВД и при поддержке Министерства обороны.

Руслан Мамедов, начальник управления мобилизационной подготовки, обеспечения гражданской и территориальной обороны МВД Беларуси:

Взаимодействие налажено на высоком уровне. И в целом эти вопросы отрабатываются все в системе территориальной обороны. Мы действуем все как единое целое в целях достижения всенародного характера борьбы.

Учения с народным ополчением – особенность этого этапа комплексной проверки боеготовности армии. Задание – обеспечить безопасность прохождения механизированной колонны через район. Под контроль берут перекрестки.

Галина Буро, корреспондент:

Ополченцы работают в связке с инспекторами ГАИ, они следят, чтобы на дороге для техники не было преград, чтобы люди не создавали препятствий. И, конечно, их задача – отслеживать, чтобы не возникло никаких попыток провокаций.

Смотреть в оба, ведь оперативное предупреждение об опасности может спасти не только колонну техники, но и целую операцию. Бронетранспортеры-82А, которые недавно поступили на вооружение белорусской армии, проехали без помех.