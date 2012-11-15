I Белорусско-российский форум молодых журналистов «Общий взгляд в будущее» стартовал в Гродно

Новости Беларуси. «Общий взгляд в будущее» объединил молодых белорусских и российских журналистов. Международный тематический форум открылся 15 ноября в Гомеле.

На протяжении двух дней для гостей мастер-классы от профессионалов, дискуссии, выставки, презентации союзных проектов. Лучших журналистов-наставников, а также молодых репортеров и ведущих наградят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Чевпеленок, корреспондент телекомпании (Россия):

В моменты споров, междусобойчиков рождается истина, идеи. Здесь будут люди, которые смогут мне помочь в том, чтобы в моей голове зарождались какие-то новые идеи, новые проекты, и я привезла их в Смоленск.

Владимир Матусевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Если мы посмотрим на кадровый состав и ведущих национальных телеканалов, и ведущих республиканских газет, то мы увидим очень много новых молодых творческих лиц, которые в значительной степени уже, наверное, своим творчеством, своей динамичной, активной работой определяют политику, определяют творческую составляющую средств массовой информации.