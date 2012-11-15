Октябрьская мисс CTV.BY – креативная Анна Малаховская

Победительница Анна Малаховская ради съемок в сюжете приехала к нам из далекого Витебска! После такой нелегкой и поистине заслуженной победы грех было не воспользоваться возможностью «засветиться» в эфире СТВ!

В предвыборной гонке за Анну болели всем Витебском! Девушка в буквальном смысле представляла свой город на конкурсе, вокруг которого, к слову, на сайте нашего канала возник небывалый ажиотаж!

Анна Малаховская, «Мисс октябрь» CTV.BY:

Витебск болел за меня всеми форумами! Это и форум молодых мамочек, и форум витебских блоггеров! Я им всем очень благодарна! Без них бы ничего не получилось.

Витебчан понять не сложно: за такую участницу не жалко никаких голосов! Анна – добрая, открытая, искренняя девушка, в чем наша съемочная группа убедилась уже в первые же минуты знакомства. А еще октябрьская мисс – человек творческий! Визаж и изготовление авторских украшений – вот, чему героиня посвящает значительную часть своей жизни.

Анна Малаховская, «Мисс октябрь» CTV.BY:

Макияжем я занимаюсь в индивидуальном порядке, когда есть какие-то интересные идеи, мне интересно их воплощать. Что касается украшений, у меня есть моя мастерская. Это мечта, которая сбылась! Там можно проследить за процессом изготовления украшений и даже что-нибудь приглянувшееся приобрести.

В умелых руках Анны преображается не только и без того совершенное творение природы – женское лицо. Метаморфозы происходят даже с камнями: розовый кварц, бирюза, янтарь в ловких пальцах девушки словно оживают!

Анна Малаховская, «Мисс октябрь» CTV.BY:

Вдохновение я черпаю в историях. Все мои работы – я их называю историями. Я беру разные камни, складываю их, смотрю, как они сочетаются. Играю с ними. В конце такой игры рождается композиция.

Вдохновленная и вдохновляющая, «Мисс октябрь» CTV.BY идет по жизни с девизом «Вперед, за радостью»! И свою музу девушка находит во всем, что ее окружает.

Анна Малаховская, «Мисс октябрь» CTV.BY:

Творчество было со мной всегда! В студенчестве я увлекалась исторической реконструкцией, ролевыми играми. Это когда мужественные рыцари, прекрасные дамы… На этой почве я познакомилась со своим мужем. И я не разочаровалась в своем рыцаре!

Благодаря мужу Александру на свет появился самый творческий проект в жизни девушки – доченька Анастасия! Девочка уже в своем юном возрасте следует по стопам матери – серьезно занимается изобразительным искусством, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

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