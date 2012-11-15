В Червенской СШ № 2, которую закончил белорус-командир МКС Олег Новицкий, откроют Музей космонавтики

Новости Беларуси. Музей космонавтики появится в Червенской средней школе № 2. Главный герой экспозиции – летчик Олег Новицкий, который недавно отправился в космос в качестве командира экипажа Международной космической станции. Уроженцем Червеня, бывшим выпускником здесь очень гордятся.

Помещение для будущего музея уже определено. Сейчас идет сбор документов, фотографий. Желание помочь выразили одноклассники, учителя и матери Олега Новицкого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Флаг дорогого сердцу Червеня космонавт взял с собой. Как воспоминание о Родине. Экспонат обязательно займет центральное место на выставке.

Тамара Забавская, заместитель директора ГУО «Средняя школа № 2 имени А. К. Флегонтова» Червеня:

Все собираем, будем оформлять интересную музейную комнату. Я думаю, что мы найдем ту первую парту, за которой сидел Олег Новицкий, и будем предлагать нашим посетителям тоже посидеть за этой партой.

Вероника Конопака, ученица ГУО «Средняя школа № 2 имени А. К. Флегонтова» Червеня:

Мне эта тема очень интересна, очень близка, и я решила быть там экскурсоводом.