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Новости по тегу #Владимир Матусевич

Владимир Матусевич: в наше время книга остаётся островком разумного, к которому тянутся люди
15 августа 2025 19:04

Владимир Матусевич: в наше время книга остаётся островком разумного, к которому тянутся люди

Самым популярным изданием в 2025 году стала книга «Наш Президент»
15 августа 2025 11:59

Самым популярным изданием в 2025 году стала книга «Наш Президент»

Гендиректор «Белкнига»: книжки читают, за прошлый год было издано более 8000 книг
08 октября 2024 17:23

Гендиректор «Белкнига»: книжки читают, за прошлый год было издано более 8000 книг

«Белкнига» присоединилась к марафону «30 суверенных лет»
23 июля 2024 17:33

«Белкнига» присоединилась к марафону «30 суверенных лет»

Издания из серии «Геноцид белорусского народа» вышли в топ продаж по итогам 2023 года
04 февраля 2024 11:16

Издания из серии «Геноцид белорусского народа» вышли в топ продаж по итогам 2023 года

Завершилась комплексная проверка территориальной обороны Минска
01 сентября 2022 07:43

Завершилась комплексная проверка территориальной обороны Минска

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси
28 марта 2020 17:42

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

Лицо ребёнка после ДТП обезображено навсегда: с какими вопросами обращались в Мозыре горожане к Владимиру Матусевичу
15 октября 2019 18:40

Лицо ребёнка после ДТП обезображено навсегда: с какими вопросами обращались в Мозыре горожане к Владимиру Матусевичу

Администрация Президента проведёт выездные приёмы граждан в регионах Беларуси 15 октября
15 октября 2019 06:24

Администрация Президента проведёт выездные приёмы граждан в регионах Беларуси 15 октября

Когда очереди на почте станут короче, а посылки будут доставлять мультикоптеры? Интервью с гендиректором «Белпочты»
25 ноября 2018 17:13

Когда очереди на почте станут короче, а посылки будут доставлять мультикоптеры? Интервью с гендиректором «Белпочты»

«Белпочта» наградила авторов материалов о почте: среди лучших – и наша Анастасия Макеева
20 февраля 2018 08:18

«Белпочта» наградила авторов материалов о почте: среди лучших – и наша Анастасия Макеева

Уровень профессионализма и творческий подход: какая команда победила в конкурсе, где выбирали лучших сотрудников почты
11 сентября 2017 15:48

Уровень профессионализма и творческий подход: какая команда победила в конкурсе, где выбирали лучших сотрудников почты