Новости по тегу #Владимир Матусевич

История «Белкниги» началась сразу после Победы. Народные комиссары БССР открыли управление по торговле книгами и культурными товарами «Белкнижкультторг». Пик быстрого развития и расширения сети в Беларуси пришелся на 1970-е.
«Эта книга стала абсолютным бестселлером продаж, абсолютным хитом продаж».
Если взять наше пространство СНГ, то мы идем практически вровень с Российской Федерацией, намного опережая остальные страны. То есть у нас культура чтения, бумажной книги в том числе, сохранилась.
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