Минчанин, слепой с рождения, мечтает стать программистом

Новости Беларуси. 13 ноября прошел Международный день слепых. В нашей стране для таких людей открыты специализированные школы. И примечательно, что большинство учащихся в них – музыкально и художественно одарённые. Как учатся и учат те, кто познаёт мир вслепую?

После уроков Серёжа учится пришивать пуговицы. Делает он это быстро и ... не глядя. Мальчик родился слепым и первое слово прочитал с помощью азбуки Брайля. Каждый день для него как открытие.

Сергей Шевцов:

Я думал, что дельфины с чешуёй, как рыба, а оказывается, они, как резиновый мячик. Я плавал на двух дельфинах одновременно.

В этом кабинете много предметов, которых в обычной школе не увидишь. Вот, например, гипсовые головы, которые обычно используют для натуры художники. Ученики при их помощи познают формы носа, губ, шеи. Все методические пособия и учебники в школе разработаны на основе осязания.

Алексей Пятница, директор специальной общеобразовательной школы №188 г. Минска для детей с нарушением зрения:

У нас лишнего ничего в коридоре нет. И, не дай Бог, если что-то выставится, надо ребенка обязательно информировать, если там лишняя мебель, стол какой-нибудь. Это, прежде всего, условия безопасности.

В уникальной школе учится 90 детей. К каждому - особый подход. Для того, чтобы лучше понять своих учеников, учителя порою закрывают глаза и пытаются жить жизнью своих подопечных, правда, несколько минут. Все предметы изучаются по учебникам с буквами Брайля.

Серёжа признался, что хорошо играет на гитаре. Но его мечта - стать программистом. Всё свободное время он проводит в кабинете информатики. Каждый день набирает в компьютере на ощупь слова: «профессия программист». И верит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шевцов:

Я считаю, что я человек, у которого всё есть и ничего нового не надо.

Ты считаешь себя счастливым человеком?

Да.

А вот выпускника школы Сашу чаще можно увидеть за компьютером. Математика - любимый предмет.

Александр Козловский:

В математике у меня парадокс происходит: мне алгебра дается легче, а геометрия – намного сложнее. Но мне больше геометрия нравится, потому что я фигуры могу щупать геометрические.

Произведение собственного сочинения Светлана играет редко. Нотной грамоте обучает таких же, как и она сама, слепых детей. В фортепиано учитель музыки влюбилась с первого прикосновения.

Светлана Бабий:

Играет по радио какая-то музыка классическая и я точно так старалась вдох показать, то есть я это чувствовала, как это надо. И когда я уже училась в университете педагогическом в Минске, то мне эти движения где-то даже были знакомы.