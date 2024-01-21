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Глава МИД Беларуси: Африка – это перспективное направление для белорусских туристов

21 января 2024 17:13
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Африка – это очень перспективное направление, заявил министр иностранных дел Беларуси в программе «Неделя» на СТВ. «С рядом африканских стран у нас уже подписаны даже межправительственные соглашения по сотрудничеству в области туризма. Это та сфера, которую мы будем развивать и культивировать, причем в обоих направлениях», – отметил Сергей Алейник.

Глава МИД упомянул, что Беларусь тоже интересна для многих африканских стран с точки зрения туризма. Например, министр иностранных дел в ходе двухсторонней встречи поднимал вопрос об увеличении количества рейсов, чтобы большее число граждан обеих стран могло путешествовать.

# Международное сотрудничество # общество # Сергей Алейник

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