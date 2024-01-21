Шокирующие практики: белорусские «моржи» показали, как укрепляют здоровье

На неделе православные отмечали Крещение Господне. Это один из самых древних праздников христианской церкви. В этот день всегда старались сходить на службу, после которой было принято набирать святую воду. А еще православные перед Богоявлением старались держать строгий пост. Приступали к трапезе только после глотка крещенской воды.

Есть еще одна традиция, которая живет по сей день. В Крещенский сочельник принято окунаться в прорубь. Наши предки верили, что это поможет смыть все грехи и набраться здоровья на целый год. Но врачи настроены не так оптимистично. Они говорят, что к зимнему плаванию нужно подходить с холодной головой и уж точно перед этим не принимать ничего горячительного. Ведь резкий перепад температур – на самом деле стресс для неподготовленного организма. А если есть интерес к зимним процедурам, то лучше это делать постепенно. Где обитают белорусские моржи и как погодный минус превращают в плюс к здоровью, в программе «Неделя» на СТВ расскажет Юлия Мычка. Эта снежная тропа в Шкловском районе становится шире с каждым часом. Она ведет к живописному месту – хрустальному источнику в чаще леса.

Юлия Мычка, корреспондент:

Не только в крещенские морозы, но на протяжении всего года не иссякает ручеек людей в это святое место. Трофимова криница, которую в народе еще называют «президентская», дарит бодрость духа и даже исцеление, но только по вере. Когда-то о о целебной силе этой воды знали только местные жители и дорога сюда была под силу не каждому. Руку к реконструкции источника приложил глава государства, ведь криничка – не просто целебный родник, а неотъемлемая часть семейной истории белорусского Президента. Тот самый плотник Трофим, что первым облагородил родник, – дед Александра Лукашенко. Теперь криничная вода не утекает без следа – в нескольких шагах от источника специально построили купель, у которой то и дело собираются люди. Круглый год температура воды здесь сохраняется на уровне 4 градусов и незаметно для глаз полностью обновляется всего за час.

Спасибо нашему Президенту за такую криницу прекрасную. Дай бог ему здоровья. Никто не уходит отсюда с пустыми руками. Глоток целительной силы везут домой близким и родным людям.

Артем Ревяко, житель Орши:

Водичку повезу и детям, и маме, и теще, и жене – всем повезу. Верю в свойства этой воды. Активно приседают в январской воде и на Печерском озере в Могилеве. Люди здесь разделились на три группы: те, кто спешит к проруби, просто зрители и те, кому ледяного погружения мало. Могилевские йоги приходят сюда не только на крещение, а каждые выходные. Причем чем ниже температура воздуха, тем больше вдохновения и возможностей для на первый взгляд шокирующих практик. Михаил Котолосов после проруби не спешит одеваться. В мокрой простыне он будет, не поверите, греться. Практика туммо, в основе которой дыхание, дает омолаживающий эффект и крепость духа.

Михаил Котолосов, житель Могилева:

Делается гудящий вдох. Огненная птица взлетает. И огонь разгорается внутри. Появляется тепло. Постепенно тепло охватывает все тело.