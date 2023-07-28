Международный правозащитник: в мире знают, что делают с храмами в Украине, как кощунственно обращаются с иконами

Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист:

Отдельные представители коллективного Запада действительно делают все, чтобы замолчать чудовищные преступления, которые происходят в Украине. Об одном из таких преступлений планировал рассказать Владыка Гедеон, епископ Гедеон на Совете безопасности. О чем идет речь? Речь идет о четырех священнослужителях, которые были подвергнуты издевательствам со стороны СБУ. Их в начале мая поместили в холодный водоем и пытались заставить отказаться от православной веры и кричать «Слава...» всем печально известной стране.

Трое из этих священнослужителей были утоплены, четвертому священнослужителю удалось спастись. Он приехал в Россию и рассказал о том, что произошло. Сейчас мы будем более подробно освещать этот чудовищный случай. И, конечно, их огромное количество. То, что происходит, то, что делают с храмами, как испражняются на храмы, как кощунственно обращаются с иконами, как ужасно поступают с прихожанами. Об этом знают в мире. Об этом знают, но, к сожалению, пытаются всячески табуировать эту тему, потому что все прекрасно знают, что когда люди живут с верой, их гораздо сложнее контролировать. А неконтролируемое общество представителям коллективного Запада совершенно ни к чему.

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