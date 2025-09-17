Художники пишут картины вместе с особенными детьми – в чём уникальность проекта «Сильные духом», рассказал эксперт
Впервые идея учреждения Дня народного единства была озвучена на самом высоком уровне – VI Всебелорусском народном собрании в феврале 2021 года. Инициативу поддержал глава государства. Было предложено несколько дат – важных вех в истории белорусского народа. Большинство граждан сделали выбор в пользу 17 сентября. Именно в этот день Красная армия начала освобождение белорусских земель. О том, почему этот праздник настолько необходим белорусскому обществу, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
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Ольга Бурлакова, ведущая:
Вы состоите в Белорусском республиканском союзе молодежи. Правильно, верная информация?
Владислав Бутенко, школьник:
Да. Я не просто в нем состою, я активист.
Ольга Бурлакова:
Расскажите вот на своем примере, как государство помогает талантливой молодежи и детям.
Владислав Бутенко:
Наше государство, а конкретнее БРСМ, организовывает очень много конкурсов, где мы можем показать свои возможности, таланты. Поучаствовать во всех них обязательно. Также есть такой, я бы сказал, бренд – «Марафон единства». Там мы тоже участвуем. Вот вся наша школа в нем участвует, все активисты БРСМ.
Михаил Свито, ведущий:
Георгий, есть ли значимые проекты у фонда мира по поддержке талантливых детей? Какие, может, вы назовете? Похвастайтесь чем-нибудь.
Георгий Козел, заместитель председателя Белорусского фонда мира:
Знаете, проектов действительно таких очень много. Ежегодно фонд мира проводит конкурсы среди учащихся по изобразительному искусству, музыке, пению. Затем издают отдельные книги. Вот в 2025 году Белорусский фонд мира совместно с Российским фондом мира приступил и успешно реализует замечательный проект, который называется «Сильные духом». Это когда известные художники пишут картины тоже с известными людьми и одновременно с детьми с особыми потребностями. Уже сегодня все регионы Республики Беларусь охвачены, написано более 100 картин. Эти картины выставлялись в Мингорсовете, Совете Республики, ряде министерств. Готовится большая выставка в Национальной библиотеке. В декабре 2025 году будет финальная выставка. Вот такой проект уникальный. До этого не получалось, скажем так. Представьте, что картины пишут тотально незрячие дети. Вот это заслуга действительно Белорусского фонда мира. Уже выпущено несколько буклетов. Картины просто удивительные. Ребята с расстройством аутистического спектра, нарушением слуха и речи, опорно-двигательного аппарата. Поэтому то внимание, которое привлек Белорусский фонд мира – я считаю, что это действительно еще один такой штришок замечательный просто в палитре тех мероприятий, которые проходят сейчас и приурочены к сегодняшнему празднику.
Подробности в видео.
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