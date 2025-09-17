Художники пишут картины вместе с особенными детьми – в чём уникальность проекта «Сильные духом», рассказал эксперт

Песни, которые объединяют – Никита Фоминых рассказал, почему в его творчестве Родина занимает особое место.

Впервые идея учреждения Дня народного единства была озвучена на самом высоком уровне – VI Всебелорусском народном собрании в феврале 2021 года. Инициативу поддержал глава государства. Было предложено несколько дат – важных вех в истории белорусского народа. Большинство граждан сделали выбор в пользу 17 сентября. Именно в этот день Красная армия начала освобождение белорусских земель. О том, почему этот праздник настолько необходим белорусскому обществу, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Владислав Бутенко, школьник:

Да. Я не просто в нем состою, я активист.

Ольга Бурлакова:

Расскажите вот на своем примере, как государство помогает талантливой молодежи и детям.

Владислав Бутенко:

Наше государство, а конкретнее БРСМ, организовывает очень много конкурсов, где мы можем показать свои возможности, таланты. Поучаствовать во всех них обязательно. Также есть такой, я бы сказал, бренд – «Марафон единства». Там мы тоже участвуем. Вот вся наша школа в нем участвует, все активисты БРСМ.

Михаил Свито, ведущий:

Георгий, есть ли значимые проекты у фонда мира по поддержке талантливых детей? Какие, может, вы назовете? Похвастайтесь чем-нибудь.