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Автопробег в честь Дня народного единства собрал более 250 человек

17 сентября 2025 18:07
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Автопробеги стали патриотическим трендом Беларуси. И в честь празднования Дня народного единства транспортная колона общественного объединения «Патриоты Беларуси» вновь появилась на столичных улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автопробег в честь Дня народного единства собрал более 250 человек-2

Акция собрала 70 машин и более 250 человек. Люди приехали со всех регионов страны. Участники стартовали с парковки аквапарка «Лебяжий» и проследовали по главным проспектам столицы к парку Горького. В знак поддержки другие автомобилисты сигналили участникам автопробега, а прохожие останавливались и приветствовали машины с государственными флагами.

Автопробег в честь Дня народного единства собрал более 250 человек-4

В нашей стране такой дух, такая у нас традиция, что мы едины и выступаем всегда единым фронтом. Поэтому, что сегодня здесь присутствует очень много представителей из разных областей – это очень важно, можно пообщаться. Мы уже с некоторыми сфотографировались со словами «давайте объединяться». Поэтому этот праздник действительно народный, где все должно быть от души.

Автопробег в честь Дня народного единства собрал более 250 человек-6

Наше единство – это сплочение наших людей, простых белорусов, работники из разных предприятий сегодня воссоединяются. Поэтому мы сегодня независимые, свободные белорусы, которые высказывают свое мнение.

Автопробег в честь Дня народного единства собрал более 250 человек-8

Для нас это очень важный праздник, потому что это объединение народов. Наша любимая, самая родная, красивая Беларусь. Мы очень горды и счастливы, что мы живем в такой стране.

Автопробег в честь Дня народного единства собрал более 250 человек-10

Кульминацией автопробега стал патриотический митинг. Участники возложили цветы к памятнику Даумана и Флакса, которые погибли в бою за освобождение Беларуси от польской оккупации. В ходе акции активисты общественного объединения установили информационную табличку. Перейдя по QR-коду, каждый может ознакомиться с подробным описанием подвига героев.

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# Праздник в городе # День народного единства

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