Автопробег в честь Дня народного единства собрал более 250 человек

Автопробеги стали патриотическим трендом Беларуси. И в честь празднования Дня народного единства транспортная колона общественного объединения «Патриоты Беларуси» вновь появилась на столичных улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция собрала 70 машин и более 250 человек. Люди приехали со всех регионов страны. Участники стартовали с парковки аквапарка «Лебяжий» и проследовали по главным проспектам столицы к парку Горького. В знак поддержки другие автомобилисты сигналили участникам автопробега, а прохожие останавливались и приветствовали машины с государственными флагами.

В нашей стране такой дух, такая у нас традиция, что мы едины и выступаем всегда единым фронтом. Поэтому, что сегодня здесь присутствует очень много представителей из разных областей – это очень важно, можно пообщаться. Мы уже с некоторыми сфотографировались со словами «давайте объединяться». Поэтому этот праздник действительно народный, где все должно быть от души.

Наше единство – это сплочение наших людей, простых белорусов, работники из разных предприятий сегодня воссоединяются. Поэтому мы сегодня независимые, свободные белорусы, которые высказывают свое мнение.