Автопробег в честь Дня народного единства собрал более 250 человек

Автопробеги стали патриотическим трендом Беларуси. И в честь празднования Дня народного единства транспортная колона общественного объединения «Патриоты Беларуси» вновь появилась на столичных улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автопробеги стали патриотическим трендом Беларуси. И в честь празднования Дня народного единства транспортная колона общественного объединения «Патриоты Беларуси» вновь появилась на столичных улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция собрала 70 машин и более 250 человек. Люди приехали со всех регионов страны. Участники стартовали с парковки аквапарка «Лебяжий» и проследовали по главным проспектам столицы к парку Горького. В знак поддержки другие автомобилисты сигналили участникам автопробега, а прохожие останавливались и приветствовали машины с государственными флагами.
В нашей стране такой дух, такая у нас традиция, что мы едины и выступаем всегда единым фронтом. Поэтому, что сегодня здесь присутствует очень много представителей из разных областей – это очень важно, можно пообщаться. Мы уже с некоторыми сфотографировались со словами «давайте объединяться». Поэтому этот праздник действительно народный, где все должно быть от души.
Наше единство – это сплочение наших людей, простых белорусов, работники из разных предприятий сегодня воссоединяются. Поэтому мы сегодня независимые, свободные белорусы, которые высказывают свое мнение.
Для нас это очень важный праздник, потому что это объединение народов. Наша любимая, самая родная, красивая Беларусь. Мы очень горды и счастливы, что мы живем в такой стране.
Кульминацией автопробега стал патриотический митинг. Участники возложили цветы к памятнику Даумана и Флакса, которые погибли в бою за освобождение Беларуси от польской оккупации. В ходе акции активисты общественного объединения установили информационную табличку. Перейдя по QR-коду, каждый может ознакомиться с подробным описанием подвига героев.
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