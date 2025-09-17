В МИД открыли выставку географических карт по случаю Дня народного единства

Беларусь не раз меняла свои границы. И по историческим документам можно проследить долгий путь формирования государства, прошедшего только за последний век через две мировые войны, а также период польской оккупации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти события отображены на выставке «Як малявалася Беларусь: шлях адзiнай Зямлi», которая открылась в Министерстве иностранных дел.

На картах запечатлена политическая обстановка и территориальные переделы в регионе на протяжении многих лет. Можно увидеть, что представляла собой наша страна в Средневековье, как повлияли на развитие ее территорий всевозможные войны.

Алексей Яротов, председатель общественной организации «Белорусское географическое общество»:

На выставке как раз и показан путь единения белорусского народа и долгий сложный путь к независимым границам. Мы единая страна, и нас никому не разделить, у кого бы ни были какие планы. Мы всегда такими были. И это радостно, что это есть на карте, которую мы видим с вами.

На выставке также есть и уникальный экспонат – карта Миколая Радзивилла Сиротки. На ней впервые были обозначены наши города и местечки, реки и озера, холма и равнины.

Всего в экспозиции около 30 карт. На каждой из них запечатлена не просто схема территорий, но история нашего народа и государства. Современная Беларусь появилась на глобусе чуть больше 30 лет назад, но уже уверенно заявила о себе на международной арене.