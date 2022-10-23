Хренин заявил, что Запад готовится к захватнической войне. Сколько американских солдат уже находятся в Европе?

Напряжение чувствуется на западных рубежах. По мнению главы белорусского Министерства обороны, есть очевидные признаки того, что Запад готовится к захватнической войне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На такие мысли наталкивают учения НАТО в нашем регионе и их масштабы.

Так, в Литве военные учения развернулись буквально в шаге от нашей границы. В маневрах участвуют 3,5 тысячи солдат из 10 стран. Армия Литвы выполнит атакующие и оборонительные операции и отработает взаимодействие с союзниками. 17 октября НАТО начало и ядерные учения в Северной Европе. В маневрах задействованы около 60 самолетов: как истребителей 4-го и 5-го поколений, так и американских бомбардировщиков B-52 – потенциальных носителей ядерных боеприпасов.

В целом уже сейчас в Европе на постоянной основе – более 60 тысяч американских военных и около 35 тысяч – в рамках проводимых операций. Основная часть контингента сконцентрирована в Польше и Прибалтике. Не говоря уже о том, что Западная Европа, особенно наши соседи из ЕС, продолжает вооружаться такими темпами, что напряжение начинает витать буквально в воздухе.