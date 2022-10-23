«Аллах Акбар! Если я перейду, ты будешь стрелять?» Украинский теробороновец вышел к нашим пограничникам с гранатой

Самая напряженная ситуация на границе с Украиной. Кто бы мог подумать, что южный рубеж станет для нас таким опасным. Председатель Государственного пограничного комитета заявил: на белорусско-украинской границе сохраняется опасность провокаций и конфликтов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но мы приложим максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность своих рубежей.

О не всегда адекватном поведении украинских военнослужащих мы неоднократно говорили в эфире. Вот только один из эпизодов: солдат теробороны явно в состоянии алкогольного опьянения, так еще с гранатой в руках вышел к белорусскому пункту пропуска «Сушитница».

Аллах Акбар! Если я перейду, ты будешь стрелять? Давайте я к вам перейду, только с чекой, граната, чеку выдерну и пойду к вам.

«Попытки нарушения воздушного пространства РБ – от 6 до 10 фактов». КГБ о шпионаже Украины на нашей границе. Читайте здесь.

Пошел он, хоть и без особого энтузиазма, но под ручки сослуживцев обратно в укрытие. Но на этом провокации со стороны украинских теробороновцев не закончились. По одной из версий, неуставной беспредел связан с кадровым голодом и отсутствием на местах несения службы профильных пограничников.