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«Аллах Акбар! Если я перейду, ты будешь стрелять?» Украинский теробороновец вышел к нашим пограничникам с гранатой

23 октября 2022 16:46
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Самая напряженная ситуация на границе с Украиной. Кто бы мог подумать, что южный рубеж станет для нас таким опасным. Председатель Государственного пограничного комитета заявил: на белорусско-украинской границе сохраняется опасность провокаций и конфликтов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но мы приложим максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность своих рубежей.

Наш корреспондент Константин Герцев отправился в приграничье.

«Аллах Акбар! Если я перейду, ты будешь стрелять?» Украинский теробороновец вышел к нашим пограничникам с гранатой-1

О не всегда адекватном поведении украинских военнослужащих мы неоднократно говорили в эфире. Вот только один из эпизодов: солдат теробороны явно в состоянии алкогольного опьянения, так еще с гранатой в руках вышел к белорусскому пункту пропуска «Сушитница».

«Аллах Акбар! Если я перейду, ты будешь стрелять?» Украинский теробороновец вышел к нашим пограничникам с гранатой-4

Аллах Акбар! Если я перейду, ты будешь стрелять? Давайте я к вам перейду, только с чекой, граната, чеку выдерну и пойду к вам.

«Попытки нарушения воздушного пространства РБ – от 6 до 10 фактов». КГБ о шпионаже Украины на нашей границе. Читайте здесь.

Пошел он, хоть и без особого энтузиазма, но под ручки сослуживцев обратно в укрытие. Но на этом провокации со стороны украинских теробороновцев не закончились. По одной из версий, неуставной беспредел связан с кадровым голодом и отсутствием на местах несения службы профильных пограничников.

«Аллах Акбар! Если я перейду, ты будешь стрелять?» Украинский теробороновец вышел к нашим пограничникам с гранатой-7

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
Если прежде здесь границу охраняли наши коллеги – украинские пограничники, то в последнее время мы наблюдаем чаще представителей Украинской территориальной обороны. Как правило, они стараются не вступать в контакт с нашими военнослужащими, и большую часть службы они находятся за сооруженными ими заграждениями. Примерно два месяца назад наряду с государственным флагом Украины в пункте пропуска был вывешен также бело-красно-белый флаг. Надо отметить, что на ближайших пунктах пропуска на участке Брестской пограничной группы украинцы также вывесили флаги бело-красно-белого цвета.

«Аллах Акбар! Если я перейду, ты будешь стрелять?» Украинский теробороновец вышел к нашим пограничникам с гранатой-10

Но психологическое давление на белорусских пограничников – только малая часть гибридного удара Запада. Вдоль наших рубежей не смолкают шумы двигателей и лязганье гусениц военной техники, постоянно фиксируются полеты разведывательных дронов, особое внимание поступающим сигналам о работе диверсионных групп.

«Аллах Акбар! Если я перейду, ты будешь стрелять?» Украинский теробороновец вышел к нашим пограничникам с гранатой-13

Константин Герцев, корреспондент:
По информации белорусских спецслужб, именно малоритское направление должно было стать местом вторжения отряда украинских националистов численностью до 300 боевиков. По имеющейся информации, дальше в планах значился захват ближайшего райцентра. После подхода подкрепления они должны были выдвинутся к столице Беларуси – городу Минску.

# Беларусь-Украина # общество # Константин Герцев # Сергей Дмитриев # Фотофакт

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