Азарёнок: Зеленский гонит на убой украинцев ради кокса и мировой короны

Беларусь впервые отпраздновала День отца. И это не просто новый особый день в календаре. В современном мире, где стираются понятия добра и зла, а авторитет отца во всех смыслах сознательно уничтожается, провозглашение такого дня – манифестация традиционных культурных и семейных ценностей, на которых держится наша цивилизация. Авторская рубрика Григорий Азаренка в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Во имя Отца и Сына и Святаго духа. Так начинается каждая молитва. Фигура отца, батьки (по-белорусски) – сакральная для нашего народа. Неспроста во все времена было только так – Царь-батюшка, Отец народов, Батька. Посмотрите на некогда католическую Испанию. Это называется одержимость. Без царя в голове. Цивилизация смерти. Они отреклись от Отца. А в Беларуси – новый праздник. Дзень Бацькі. Это не просто новый семейный праздник в календаре. Это провозглашение того, что та самая цивилизация смерти заканчивается на западной границе Польши. А дальше начинается нормальный мир, мир правды, мир света, мир чести, мир совести. Одна из заповедей – почитай Отца и Мать. На Западе ее давно забыли и попрали. Посмотрите, как Зеленский гонит на убой украинцев. Ради чего? Ради победы демократов на выборах в конгресс. Ради фоточки в Изюме. Ради миллионов баксов. Ради славы. Ради позирования на экранах фестивалей. Ради своего эгоизма. Ради кокса и мировой короны, о которой он мечтает. Тысячи трупов, а сзади – нацистские заградотряды. Разве он испытывает к Украине хоть какое-то чувство родства, ответственности, разве не использует эти неживые тела как ступеньки к своему пьедесталу, как сцену для выступлений? Он отрекся от своего деда, солдата Красной армии, и проводит декоммунизацию. Он отрекся от своего рода, присягнув бандеровщине. ОУН убила тысячи евреев, а он облизывает кровавые руки палачам. И вот такой мутант ведет Украину в страшную пропасть, в тотальное разрушение. Это результат безотцовщины. Безотцовщины в душе.

Григорий Азаренок:

А наш Президент относится ко всем гражданам как к своим детям. На полигоне в Брестской области во время просмотра техники он подошел к экипажам БТР и танка. Там были даже не полковники, но он каждого из них знал лично в лицо, имя и фамилию. Он долго с ними общался. Как профессионал обсуждал машину. И они знали, что ему можно сказать все что угодно. Потому что от его решения зависит будущее улучшение армии. И ему важно каждое слово тех, кто непосредственно на этом самом танке едет. И он хочет, чтобы вот эти его дети в случае чего не просто выжили в этом танке, но и победили врага, защитили родную землю. Это – отеческий подход. Мы уже говорили, что все лидеры Запада бездетны, кроме педофила Бидона, который предпочитает то ли с дочкой, то ли с внучкой в ванную ходить. Им не ведомы заботы простых людей, они презирают плебс, копающийся в пеленках, они – гомункулы, они все – ГМО, голограммы, пустышки. У них нет никакой личной заинтересованности в процветании своих народов, они живут только нынешней минутой, что будет потом, их не интересует. Хищные вампиры, они питаются украинской кровью, воруют органы украинцев и никак не могут насытиться. Убийцы, изначально они убили себя и теперь хотят загнать в могилу как можно больше. Свидетели культа князя тьмы Эфона, удивительно созвучного с «айфоном», они бездетны так же, как и он. И такими же стремятся быть бездушными.